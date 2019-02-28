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Nabil Dirar: "Beşiktaş maçından 3 puanla dönebilirdik"

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, Beşiktaş derbisi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Golü erken attıktan sonra fizik olarak Beşiktaş’tan daha iyi olduğumuzu fark ettik.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:08
Nabil Dirar: "Beşiktaş maçından 3 puanla dönebilirdik"

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, Beşiktaş derbisi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Golü erken attıktan sonra fizik olarak Beşiktaş’tan daha iyi olduğumuzu fark ettik. 3 puanla da dönebilirdik ama olmadı" diye konuştu.


Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Nabil Dirar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçının devre arasında soyunma odasında konuşmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “En azından 1 puan aldık. 3-0’dan sonra bu duruma getirebilmek hiçte kolay değildi. Ben çok büyük bir golcü değilim. Ama fırsat ayağıma gelmişti daha iyi yapabilirdim ama golle sonuçlandıramadım. 2-0’dan sonra takım daha önde oynamaya başladı. Ama buna rağmen 3. golü kalemizde gördük. 3. gol gerçekten tamamen bizi kıran, yıkan ayaklarımızı olumsuz anlamda yerden kesen bir goldü. Birbirimize baktık. Motivasyonumuzun düştüğünü gördük. Neyse ki devre arası geldi o sırada. Hocamız takımı itebilecek, motive edebilecekti. Devreden sahaya dönerken en azından 1 veya 2 tane gol bulalım diye düşünce vardı. İlk yarıdaki aynı ruhla devam etseydik daha fazla gol yiyebilirdik. Kafamıza kaldırmayı başardık. Galibiyette olabilirdi ve maç bizim tarafımıza dönmüştü. Böyle bir skordan sonra 3-3’e getirdiğimiz için mutlu olduk” dedi.



“Golü erken atınca fizik olarak iyi olduğumuzu gördük”


İlk yarıda kanat oynadığını belirten Dirar, “Herkeste görmüştür oyunumuza baktığımızda çok fazla topa sahip olamadığımız ilk yarıda hızlı şekilde çıkmaya gayret gösterdik. Ama basit top kayıpları yaptık. Ben hem savunma yapabilen hem hücum yapabilen oyuncuyum. Sahte bek oyuncusu olarak sahadaydım. Ofansif olarak takıma katkı verebilen bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Hocamızın da isteğinin bu olduğunu gördük. Bu yüzden böyle bir değişiklik yaptı hocamız. Golü erken attıktan sonra fizik olarak Beşiktaş’tan daha iyi olduğumuzu fark ettik. 3 puanla da dönebilirdik ama olmadı” şeklinde konuştu.



“Taraftar her zaman arkamızda”


Taraftarların desteği hakkında soruya cevap veren Faslı futbolcu, “Taraftarlarımızın göstermiş olduğu reaksiyon şaşırtıyor. Ama onlar her zaman arkamızdalar. Bize hep cesaretlendirmeye çalışıyorlar. Ama skor ne olursa olsun desteklediler bizi. Nadiren görülen bir durum bu. Biz onları görünce onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Derbi maçların affı yoktur. Kötü oynayabilirsiniz ama mağlup olma hakkınız yoktur. Geri dönüşten sonra onların mutluluğunu gördük” diye konuştu.



“Hata yapma lüksümüz yok”


Beşiktaş karşısında o geri dönüşü yapmaları kendilerinin uyandırdığını ifade eden Dirar, “Mental açıdan son derecek kıymetliydi. Rizespor’un nasıl olduğunu biliyoruz. Cumartesi günü amacımız kesinlikle kazanmak. Başakşehir ve Sivas maçları var bizi bekleyen. Ama konsantrasyonumuz Rizespor’a yönelik. Kesinlikle kolay maç olmayacak ama her şey bizim elimizde. Taraftarlarımızda zaten arkamızda olacak. Hata yapmaya lüksümüz yok. Konyaspor karşısında kazanmalıydık. Aynı hataları yapmamamız gerekiyor cumartesi günü. İnşallah bunu kazanıp Başakşehir maçına bakacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:08
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