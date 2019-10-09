Nabil Dirar ameliyat mı oldu? Nabil Dirar sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçe’de Nabil Dirar gelişmesi. Fenerbahçe’de kasık ağrıları olan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi. Faslı futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı. Nabil Dirar sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Faslı yıldız oyuncu Nabil Dirar'ın 1 aya yakın süre sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Nabil Dirar kimdir?

25 Şubat 1986 tarihinde Fas'ın Casablanca şehrinde dünyaya gelen Nabil Dirar, zorlu bir çocukluk dönemi geçirdi.

11 çocuklu bir ailenin mensubu olan Dirar, henüz bir yaşındayken babasını kaybetti. Temizlikçilik yapan annesi ailenin geçimini sağlamakta zorlandığı için Dirar'ın 7 erkek kardeşinin çoğu aileye yardım için küçük yaşta çalışmak zorunda kaldı. Dirar'ın bir erkek kardeşi, Brüksel'de iş bulunca ailenin yolu Dirar 13 yaşındayken Belçika'ya düştü. O döneme kadar Fas'ta hiçbir kulüpte oynamayan Dirar'ın futbol hayatı White Daring Molenbeek altyapısında başladı ve ardından R.U. Saint-Gilloise altyapısında oynadı. 2004 yılında transfer olduğu Diegem Sport'ta ise profesyonel kariyerine başladı.

1.87 boyunda olan Nabil Dirar, uzun boyuna rağmen yüksek teknik kapasitesi ve güçlü fiziğiyle ön plana çıkan bir oyuncu. Kariyerinin başlarında hem sol kanat, hem de sağ kanatta forma giyerken, Monaco'da daha çok sağa kanatta görev aldı. Geçtiğimiz sezon ise Leonardo Jardim tarafından bazı maçlarda sağ bek olarak denenirken, sergilediği başarılı performansla beğeni topladı.

Dirar, profesyonel futbol hayatına atıldığı Diegem Sport'ta iki yıl geçirdikten sonra 2006 yılında Westerlo'ya transfer oldu ve burada yıldızını parlatmayı başardı.

Buradaki performansıyla Ajax, Anderlecht ve Standard Liege gibi kulüplerin de ilgisini çekti ama transfer tercihini Club Brugge'den yana kullanarak Belçika deviyle beş yıllık sözleşme imzaladı.

55 resmi maça çıktı ve 9 gole imza attı

Club Brugge forması altında 2008-2012 yıllıar arasında 114 resmi maça çıkıp 11 gole imza atan Dirar, 2012-13 sezonunun ara transfer döneminde 7.5 milyon euro karşılığında Ligue 2'de mücadele eden Monaco'ya transfer oldu. Dirar, o sezon Club Brugge'da Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum ile çalışıyordu. Monaco'nun Ligue 1'e yükseldiği sezonda takımın vazgeçilmez ismi olan Dirar, Fransız deviyle toplam 155 resmi maça çıktı ve 9 gole imza attı.

Dirar, geride bıraktığımız sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Monaco'nun Fenerbahçe ile oynadığı iki maçta da ilk 11'de sahaya çıkmış ve takımının 3-1 kazandığı rövanş maçında bir asist yapmıştı. Belçika vatandaşlığı da bulunan Dirar, Belçika Milli Takımı'ndan da teklif almasına rağmen Fas Milli Takımı'nı seçti ve halen giydiği milli forma altında 25 maça çıktı.