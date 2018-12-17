THY- Euroleague
0553 313 94 23

n11.com'dan "Okuma Köşesi Kampanyası"

Kış aylarında evinde keyifli vakit geçirmek isteyenler, n11.com'un yeni kampanyası ile okuma köşelerini yeniden dekore ediyor

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:58
n11.com'dan "Okuma Köşesi Kampanyası"

İSTANBUL (AA) - n11.com, kış aylarını evlerinde keyifli vakit geçirmek isteyenlere farklı kategoriden birçok ürünü "Okuma Köşesi Kampanyası" altında sunuyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, soğuk ve yağmurlu geçen kış aylarında evde geçirilen vakti daha keyifli kılan mobilyalar ve ev dekorasyon ürünleri n11.com’da indirimlerle satılıyor.

Evlerinin kış köşelerini zenginleştirmek isteyenler için şık tasarımlı kitaplıklar, rahat ve konforlu okuma koltukları, modern aydınlatma ürünleri, rahat puflar, yumuşak battaniyeler ve yeni kitaplar n11.com’da "Okuma Köşesi Kampanyası" altında satışa sunuluyor.

Şık ve modern tasarımlı kış köşelerine sahip olmak isteyenler, n11.com’un "Okuma Köşesi Kampanyası" ile yüzde 40’a varan indirimlerden yararlanıyor.

Kampanya, 31 Ocak'a kadar geçerli olacak.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:58
  1. n11.com
  2. Okuma Köşesi Kampanyası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    2. Dicle Barajı'nda kopan kapak yarın..
    3. Çakal Carlos yazdı! 'George Bush’un..
    4. Antalya ve Muğla'da sağanak devam edecek
    5. İmamoğlu hülyalara daldı: "Erdoğan da..
    6. Meteorolojiden yağış uyarısı
    7. Şiddetli baş ağrısı anevrizma olabilir
    8. Yaktıkları ateş düzensiz göçmenleri..
    9. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    10. Avrupa Birliği'nde enflasyon kasımda..
    11. Peygamber Efendimiz yeme içmeyle..
    12. Ekonomistler, iş gücü istatistiklerini..
    13. İklimlendirme sektörünün ihracat..
    14. Piyasalarda gün ortası
    15. İmam hatip öğrencileri, AA'nın yılın..
    16. Kayakta sezon başladı
    17. Akıncı Üssü davası
    18. Çin'deki robot yarışmasında hafızlara..
    19. Fatih Terim'den locada transfer hamlesi!
    20. Kalpar da kötü gidişata "Dur" diyemedi
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı