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Aktüel

n11.com KOBİ’lere destek olmaya devam ediyor

Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı "E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız" dayanışma kampanyası kapsamında 7 günlük ödeme vadesini 3 güne indirdiğini duyuran n11.com, verdiği desteği yaz sonuna kadar sürdürecek

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:03:39 -
n11.com KOBİ’lere destek olmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı "E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız" dayanışma kampanyası kapsamında nisan ayında KOBİ’lere destek olmak amacıyla 7 günlük ödeme vadesini 3 güne indirdiğini duyuran n11.com, verdiği desteği yaz sonuna kadar devam ettirecek.

n11.com açıklamasına göre, 180 bini aşkın kayıtlı iş ortağının nakit akışlarını desteklemek için yıllardır 7 gün olan ödeme vadesini 11 Nisan - 11 Haziran tarihleri arasında 3 güne indirdiğini duyuran n11.com, bu süreyi yaz sonuna kadar uzattı.

Güncellenen destek programı doğrultusunda n11.com, iş sürekliliğine destek olmak ve koronavirüs sürecinin KOBİ’lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, 3 günlük ödeme vadesini 1 Eylül 2020’ye kadar sürdürecek.


- Online eğitimlerin sayısı artırıldı

Açıklamada verilen bilgilere göre, Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan "E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasında da aktif bir rol üstlenen n11.com, dijitalleşme yolunda iş ortaklarına rehberlik etmeye devam etmek için bu süreçte online eğitimlerinin sayısını artırdı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında iş ortaklarının e-ticarette daha güçlü yer alabilmeleri için eğitim içeriklerini de geliştiren n11.com, KOBİ'lerin iş yükünü azaltmak için sunulan n11 faturam ve n11 mağazam gibi birçok ürün ve e-ticaret çözümüne düzenlediği kampanya ve indirimlerle de iş ortaklarının yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edecek.

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