0553 313 94 23

MYP lideri Yılmaz "Faizi bir haftada yüzde 2 seviyesine çekmek mümkün"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz faiz konusunun çözümsüz olmadığını belirterek, "Faizi bir hafta içinde yıllık yüzde 2 seviyesine çekmek mümkündür.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:49
MYP lideri Yılmaz "Faizi bir haftada yüzde 2 seviyesine çekmek mümkün"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz faiz konusunun çözümsüz olmadığını belirterek, "Faizi bir hafta içinde yıllık yüzde 2 seviyesine çekmek mümkündür. Herhangi bir sihre ya da Merkez Bankasına bu konuda ihtiyaç yoktur" dedi.


MYP Lideri Yılmaz yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Türkiye’de faizlerin düşürülebileceğini söyleyen Yılmaz ,"Bir hafta da faizleri sıfırlamak mümkündür. Açık ve net ifade ediyorum ki, Türkiye de ödenmekte olan yıllık yüzde 25 faiz bu millete yapılan büyük bir kötülüktür. Bu faiz bu milleti yormakta enerjisini düşürmekte servetini eritmektedir. Karşımızda bulunan bu sorun çözümsüz filan değildir. Erdoğan bu çözümü Merkez Bankasından da beklememelidir. Faizi düşürecek olan Merkez Bankası değil doğrudan siyasettir" ifadelerini kullandı.


Merkez Bankası’nı eleştiren Yılmaz, "Üç günde bu faizlerin düşürülme imkanı varken bağımsız olduğunu söyleyen MB tarafından sadece oturup faiz artırımına gidilmesi millete yapılan büyük bir haksızlıktır. Dileyen çıksın düşmez desin. Konuşmaya tartışmaya hazırım. Öyle aylara yıllara dahi gerek kalmadan Pazartesi başlayıp Cuma’ya bu faizleri olması gereken yere çekebiliriz" diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da çağrıda bulunan Yılmaz, "Dilerse kendisine de izah edebiliriz. Faizi bir hafta içinde yıllık yüzde 2 seviyesine çekmek mümkündür. Herhangi bir sihre ya da Merkez Bankasına bu konuda ihtiyaç yoktur. Karar verecek olan kişi, Cumhurbaşkanıdır" dedi.


Türkiye’nin geleceğinin faiz meselesinin çözümüne bağlı olduğunu savunan Yılmaz, "Bu büyük mesele çözülmeden ülkemiz de ekonomik bir diriliş beklemek mümkün değildir.Ekonomi düzelmeden mevcut bölgesel meseleleri çözme konusunda da başarılı olamayız. MYP olarak ülkemizde faizleri sıfırlamaya talibiz. Bunu yapmak için siyasi ihtirasa sahip değiliz" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:49
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e anlamlı ödül
    1. İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e..
    2. Sakıb Aytaç takıma katıldı
    3. Rus savaş uçakları Han Şeyhun’da..
    4. Belçika’da hükumet kurma krizi devam..
    5. Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman,..
    6. Canberk Soykuvvet, Arnavutköy..
    7. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını..
    8. Escobar kimdir? Escobarcılık nedir?
    9. Valiliğe saldıran sanıkların PKK..
    10. Koçboynuzları Göbeklitepe figürlerine..
    11. Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 3..
    12. Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü,..
    13. Otomotiv Sanayii Derneği, yılın ilk..
    14. 300 kişiye iş imkanı sağlayan..
    15. Yaz Kur’an Kursu kız öğrencilerinden..
    16. İdlib'de yine sivil katliamı! 4'ü..
    17. MYP lideri Yılmaz "Faizi bir haftada..
    18. Binlerce mesleki eğitim merkezi..
    19. Köprü ücreti krizi! Taksici ile..
    20. Çıkmaz’dan 15 Temmuz mesajı
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum