0553 313 94 23

MYP lideri Yılmaz "Dolar için kritik tarih 30 nisan"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, dolar kuru için kritik tarihin 30 Nisan olduğunu belirterek, "FED’in 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihinde yapılacak toplantıda seçim eşiğini geçen hükumete baskı olarak sert ve radikal kararlar almak için adımlar atacağını düşünüyorum" dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
MYP lideri Yılmaz "Dolar için kritik tarih 30 nisan"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, dolar kuru için kritik tarihin 30 Nisan olduğunu belirterek, "FED’in 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihinde yapılacak toplantıda seçim eşiğini geçen hükumete baskı olarak sert ve radikal kararlar almak için adımlar atacağını düşünüyorum" dedi.


MYP lideri Yılmaz yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye’nin ekonomik gidişatını değerlendirdi.


Dolar kuru için kritik tarihin 30 Nisan olduğunu söyleyen Yılmaz, "Amerika, 20 Mart’ta tarihinde alacağı FED kararında Türkiye’de yapılan seçimleri dikkate alarak yumuşak bir karar alabilir ama sonrasında 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihinde yapılacak toplantıda seçim eşiğini geçen hükumete baskı olarak bu kez sert ve radikal kararlar almak için adımlar atacağını düşünüyorum. Dolayısı ile ara şokları saymazsak 30 Nisan da alınacak FED kararlarının Türkiye için kriz üstüne kriz senaryosuna yol açma olasılığı çok yüksektir" şeklinde konuştu.


Türkiye’nin şu anda yüksek faiz ve başı boş bürokrasi ile uğraştığını iddia eden Yılmaz, "Bürokraside vatandaş kanuni hakkını dahi alamamaktadır. Kanuni haklar mahkeme kapısında aranmakta buralarda da yargı takdiri idarelerden yana kullanılmaktadır. Kısaca vatandaş çaresizdir. İş yapmak istese de en küçüğünden büyüğüne kadartürlü engellemelerle karşılaşmaktadır. Yüksek faiz ve iş yapanın önünde ki bürokratik bariyer kaldırılmadıkça Türkiye ekonomik kriz, yoksulluk ve yolsuzlukla boğuşmaya devam edecek, yüksek vergiler altında halk varlıklarını da birikimlerini de kaybetmeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasalarda gün sonu
    1. Piyasalarda gün sonu
    2. GÜNCELLEME 4 - İzmir'de metro vagonu..
    3. "Sergen Yalçın ile devam etmek isteriz"
    4. Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi..
    5. Kayıp genç, 7 saat sonra ormanda bulundu
    6. Mısır, Sudan'a elektrik ihracatı..
    7. İran’dan gözdağı
    8. Burdur’da kaçak içki operasyonu
    9. GÜNCELLEME - Nijerya'da okul binası..
    10. ETSO’da istihdam seferberliği
    11. Boşanma aşamasında olduğu eşini..
    12. "Cumhur İttifakı Türk milletinin..
    13. Trakya Kalkınma Ajansı ve KTSO’dan..
    14. Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
    15. Şakir Doğan'dan acı haber
    16. Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi..
    17. Yüksekova Belediyespor, 4-1 mağlup oldu
    18. Radyo A’da kök hücre bağışı konuşuldu
    19. Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye..
    20. Suçunu itiraf eden cinayet zanlısı..
    21. Yaralı köpek tedavi altına alındı
    22. Hilmi Güler, 200’e yakın proje..
    23. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş..
    24. Borsa günü yükselişle tamamladı
    25. KTSO 12. Meslek Komitesi toplandı
    26. Bolivya’da sel felaketi: en az 31 ölü
    27. Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa..
    28. AP anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor
    29. Borsa günü yükselişle tamamladı
    30. Bunu yapan yandı! Cezası 8 bin 821 lira
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta