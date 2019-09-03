MYP Lideri Yılmaz: "Bankalar inşaat sektörünü dışlamamalı"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz Türkiye’de inşaat sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılara bir de bankaların uyguladığı kredi politikalarının eklendiğini belirterek, "Önce inşaat sektörüne destek verip firmaları yatırıma teşvik eden bankalar, kredi konusunda şimdi aynı inşaat sektörünü kredi diliminin dışına itmektedir. Bu durumun Türkiye’nin ekonomik krizden çıkmasına faydası olmaz" dedi.

MYP Lideri Yılmaz yaptığı açıklamayla Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ekonomik krizden çıkışın en önemli unsurlarından birinin Türkiye’nin boşuna faiz ödememesi ve faiz indirimi olduğunu söyleyen Ahmet Reyiz Yılmaz, "Yüksek faiz ülkenin krizden çıkışını geciktirmektedir. Faizlerin yüksek olduğu her saniye ülkenin zararına işlemektedir. Bunun yanı sıra bankacılık sektörünün kredi konusunda inşaat sektörüne mesafeli yaklaşması krizden çıkışı zorlaştırmaktadır. Tamamlanma aşamasında olan projelere kredi açılmalıdır. Kredi dilimi içinde inşaat sektörü riskli görünümde ise siz yeni projelere finansman sunmayabilirsiniz. Ama tamamlanma seviyesi yüksek olan projelere pekala kredi açılabilir. Bitime yakın projeler için bir oran tespit edip bu projeler derhal ekonomiye kazandırılmalıdır. Türkiye’yi ancak bu şekilde kriz görünümünden kurtarabilirsiniz. Kısacası bankalar tarafından uygulanan kredi politikası piyasalarda var olan krizi derinleştirmeye yönelik politik bir tutumdur" ifadelerini kullandı.