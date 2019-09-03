0553 313 94 23

MYP Lideri Yılmaz: "Bankalar inşaat sektörünü dışlamamalı"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz Türkiye’de inşaat sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılara bir de bankaların uyguladığı kredi politikalarının eklendiğini belirterek, "Önce inşaat sektörüne destek verip firmaları yatırıma teşvik eden bankalar, kredi konusunda şimdi aynı inşaat sektörünü kredi diliminin dışına itmektedir.

03 Eylül 2019 Salı 15:16
MYP Lideri Yılmaz: "Bankalar inşaat sektörünü dışlamamalı"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz Türkiye’de inşaat sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılara bir de bankaların uyguladığı kredi politikalarının eklendiğini belirterek, "Önce inşaat sektörüne destek verip firmaları yatırıma teşvik eden bankalar, kredi konusunda şimdi aynı inşaat sektörünü kredi diliminin dışına itmektedir. Bu durumun Türkiye’nin ekonomik krizden çıkmasına faydası olmaz" dedi.


MYP Lideri Yılmaz yaptığı açıklamayla Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ekonomik krizden çıkışın en önemli unsurlarından birinin Türkiye’nin boşuna faiz ödememesi ve faiz indirimi olduğunu söyleyen Ahmet Reyiz Yılmaz, "Yüksek faiz ülkenin krizden çıkışını geciktirmektedir. Faizlerin yüksek olduğu her saniye ülkenin zararına işlemektedir. Bunun yanı sıra bankacılık sektörünün kredi konusunda inşaat sektörüne mesafeli yaklaşması krizden çıkışı zorlaştırmaktadır. Tamamlanma aşamasında olan projelere kredi açılmalıdır. Kredi dilimi içinde inşaat sektörü riskli görünümde ise siz yeni projelere finansman sunmayabilirsiniz. Ama tamamlanma seviyesi yüksek olan projelere pekala kredi açılabilir. Bitime yakın projeler için bir oran tespit edip bu projeler derhal ekonomiye kazandırılmalıdır. Türkiye’yi ancak bu şekilde kriz görünümünden kurtarabilirsiniz. Kısacası bankalar tarafından uygulanan kredi politikası piyasalarda var olan krizi derinleştirmeye yönelik politik bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Barolar Birliğinden Anıtkabir ziyareti
    1. Türkiye Barolar Birliğinden Anıtkabir..
    2. Sokakta sağlık hizmeti
    3. “Minik Eymen ihbarı ağırdan alınmış”
    4. Hindistan’da akaryakıt tesisinde..
    5. Terme Belediyesinden 55 çocuğa sünnet..
    6. Adıyaman, badem zirvesine hazırlanıyor
    7. Saman yüklü tırda yangın
    8. Kastamonu Entegre, 50. kuruluş yılını..
    9. Genel Müdür Yardımcısı Arslan’dan..
    10. Hastaneden suçlu kaçırma operasyonunda..
    11. Karesi’nin atlı zabıtalarına ilgi büyük
    12. 30 Ağustos Zafer Bayramı Dart..
    13. Başkan Büyükkılıç’dan Acı Görev
    14. MHP’li Meclis Üyelerinden Başkan..
    15. Kayserispor transfer raporu
    16. Türkiye Uzay Ajansı’nın “A Takımı”..
    17. KAYMEK bu yıl, 15 tesiste ve 90..
    18. Kocası tarafından öldüresiye dövülen..
    19. Yol ortasında su içen kediye,..
    20. Gaziantep'te uyuşturucu ticareti..
    21. Rusya'da savaş uçağı düştü!
    22. 100 araçtan 7'sinde yangın tüpü..
    23. Balıkesir'de 36 düzensiz göçmen..
    24. İran'dan "2 gün içinde yüzde 20..
    25. AB'den Brexit açıklaması
    26. Youtube'da kirli provokasyon! Hem..
    27. Atletico Madrid 3’te 3’le başladı
    28. CHP'den enflasyon açıklaması
    29. Fatih Terim'e kötü haber
    30. Kazandığı ilk parayla eski takım..
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar