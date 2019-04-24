0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Türkiye dış politikada radikal kararlar almalı"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz Türkiye’nin dış politikada radikal kararlar alması gerektiğini belirterek, "Türkiye kendi radikal kararlarını alıp uygulamaya koymaktan başka çaresi olmayan bir durumdadır" dedi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 14:03
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Türkiye dış politikada radikal kararlar almalı"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz Türkiye’nin dış politikada radikal kararlar alması gerektiğini belirterek, "Türkiye kendi radikal kararlarını alıp uygulamaya koymaktan başka çaresi olmayan bir durumdadır" dedi.


MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz yaptığı açıklamayla partisinde süren kongre sürecini değerlendirdi. MYP’ye yoğun katılım gerçekleştiğini söyleyen Yılmaz, "Çok yüksek bir taleple katılımlar sürmektedir. Milletimizin yeni bir partiye ne kadar da çok ihtiyacı olduğunu illerimizden ve İlçelerimizden gelen talep yoğunluğundan görüyoruz. Bu talebe göre de çok değerli kadrolarla il ve ilçelerimizi en güzel hali ile kurulum ve kongrelerini yaparak yapılması muhtemelilk seçime hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.


Çok güçlü bir parti programları olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Yoksulluğu ortadan kaldıracak, ülkede faizleri sıfıra çok yakın bir seviyeye indirecek bir program hazırladık. Allah nasip eder de yönetimde söz sahibi olacak bir fırsatı milletimizden alabilirsek ülkede yoksulluk ve faizi yok edecek, insanlarımızı artık yoksullaştıran vergi yükünden kurtaracağız" diye konuştu.


Türkiye’nin dış politikada radikal kararlar alması gerektiğini savunun Yılmaz, "Türkiye dış politikada zor bir süreçtedir. Suriye’de bir tahterevalli siyaseti yapılmaktadır. Bir ucunda Rusya diğer ucunda Amerika ve şimdi ise İran’a karşı yaptırımlar ile Suriye’de ve bölgede savaş hali daha da yükselişe geçecektir. Bu konuda Türkiye , kendi radikal kararlarını alıp uygulamaya koymaktan başka çaresi olmayan bir durumdadır" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 14:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekonomik koşullar Gazzeli yazarı kitaplarından kopardı
    1. Ekonomik koşullar Gazzeli yazarı..
    2. Irak Türkmen Cephesi'nin 24. kuruluş..
    3. Bakan Selçuk: “Kadın işgücüne katılım..
    4. ANALİZ - Ermeni meselesinde artık..
    5. İdlib’deki patlamada ölü sayısı 15’ye..
    6. Başkan Erbaş, İran Büyükelçisi..
    7. ÇDSO'dan "23 Nisan Konseri"
    8. “KYK Gençleri Kortta” projesi Ağrı’da..
    9. Muş spor kenti olacak
    10. Esgin’den Bursa’ya tematik..
    11. Gümüşhane tarihinde bir ilk
    12. 3 çocuk annesi kadının yaptığı şok etti
    13. Uşak’ta 23 Nisan dolayısıyla uçurtma..
    14. Asansörün kabini düşünce yaşamını..
    15. İstanbul Arel Üniversitesi'nden bahar..
    16. Hatayspor'dan çocuklara 23 Nisan..
    17. Büyükşehir’den ’Kanser Semineri’ne..
    18. Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yıkacak..
    19. Denizlili gençlerin bileğini kimse..
    20. Erdem: “Arap sermayesinin varlığı..
    21. Bilal Erdoğan öğrencilerle bir arada
    22. Süper Lig'de fırtınalar estiriyordu!..
    23. KAYSERmall ‘da 23 Nisan karnavalı
    24. Chebake: “Bizim için final değerinde”
    25. TBMM Genel Kurulu toplanamadı
    26. Avrupa Şampiyonu güreşçi davul..
    27. Antalya Ticaret Borsası’ndan domateste..
    28. Valilikten vatandaşlara kene uyarısı!
    29. TORKAM E5'ten 217 milyon lira gelir..
    30. Kurum, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı..
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    “Domuzcu” Canan’dan skandal 23 Nisan mesajı!
    “Domuzcu” Canan’dan skandal 23 Nisan mesajı!
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    Trump'ın damadı sinsi planı açıkladı: Ramazan ayından sonra...
    Trump'ın damadı sinsi planı açıkladı: Ramazan ayından sonra...
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı?
    Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı?