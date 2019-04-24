MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Türkiye dış politikada radikal kararlar almalı"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz Türkiye’nin dış politikada radikal kararlar alması gerektiğini belirterek, "Türkiye kendi radikal kararlarını alıp uygulamaya koymaktan başka çaresi olmayan bir durumdadır" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz yaptığı açıklamayla partisinde süren kongre sürecini değerlendirdi. MYP’ye yoğun katılım gerçekleştiğini söyleyen Yılmaz, "Çok yüksek bir taleple katılımlar sürmektedir. Milletimizin yeni bir partiye ne kadar da çok ihtiyacı olduğunu illerimizden ve İlçelerimizden gelen talep yoğunluğundan görüyoruz. Bu talebe göre de çok değerli kadrolarla il ve ilçelerimizi en güzel hali ile kurulum ve kongrelerini yaparak yapılması muhtemelilk seçime hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Çok güçlü bir parti programları olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Yoksulluğu ortadan kaldıracak, ülkede faizleri sıfıra çok yakın bir seviyeye indirecek bir program hazırladık. Allah nasip eder de yönetimde söz sahibi olacak bir fırsatı milletimizden alabilirsek ülkede yoksulluk ve faizi yok edecek, insanlarımızı artık yoksullaştıran vergi yükünden kurtaracağız" diye konuştu.

Türkiye’nin dış politikada radikal kararlar alması gerektiğini savunun Yılmaz, "Türkiye dış politikada zor bir süreçtedir. Suriye’de bir tahterevalli siyaseti yapılmaktadır. Bir ucunda Rusya diğer ucunda Amerika ve şimdi ise İran’a karşı yaptırımlar ile Suriye’de ve bölgede savaş hali daha da yükselişe geçecektir. Bu konuda Türkiye , kendi radikal kararlarını alıp uygulamaya koymaktan başka çaresi olmayan bir durumdadır" ifadelerini kullandı.