'MYK üyeleri istifalarını verdi' Dicle Canova'dan Ankara'yı sarsan kulis bilgileri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün ittifak sürecek mi soruları için "Bu bir süreç, bundan sonra ne olacağını bilmiyorum" dedi. Parti kulislerinde neler konuşuluyor? İttifakta tamamı mı devam mı? İYİ Parti'nin kongre süreci var. 24 Haziran’da genel başkanlık yarışında sürpriz bekleniyor mu? İYİ Parti bu hafta ne yapacak ve durum değerlendirmesi ne zaman olacak? Detayları CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova aktardı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:

SEÇİM SONRASI İYİ PARTİ KULİSLERİ

Meral Akşener, “İttifak seçimlerde olur, seçim bitince biter. İktidar olsaydık ilişkinin adı koalisyon olurdu. Muhalefette ittifak veya koalisyon olmaz ancak iş birliği olur. Yine her parti bağımsızlığını korur. Bu her anlamda ortak hareket etmek anlamına gelmez. Ancak biz İYİ Parti olarak Altılı Masa’nın altına imza attığı metinleri dün de bugün de yarın da savunduk, savunacağız. Bunlar bizim görüşlerimizi yansıtan metinlerdir. Bu ilkelerden vazgeçilmez halel gelmezse iş birliği sürer ama bu ortak hareket etmek demek değildir. Herkes müstakil parti. Sadece ortak doğrularımızda İYİ Parti aynı duruşu sergileyecektir.” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in Genel Başkanlığı sürecek diyenler çoğunlukta. Akşener’in bu süreçte bütün kararları ilgili kurallarla birlikte aldığını altı çiziliyor. Sadece bir kararı kendi aldı. O da Cumhurbaşkanı adayı olmamak. Dolayısıyla süreçle ilgili her şeyden hepimiz sorumluyuz yaklaşımı var. Keyfi yönetim söz konusu değil. Ayrıca bugüne kadar da Meral Akşener'in ortaya koyduğu bütün vizyonlar hatta şerhlerin doğruluğu ortaya çıkmıştır.

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İYİ PARTİ'de “Masadan biz kalkmadık. Masanın iç hukukunun olduğu yerdeydik. Biz bu iç hukuka bağlı kaldık. İYİ Parti’nin en temel ilkesi biz hayatta adam satmayız ama satanı da unutmayız” vurgusu var.

Bu hafta meclis yemin töreni ve sonrasında grubun oluşması için mecliste toplantı var. Sonraki hafta ise seçim sonuçları ile ilgili iç değerlendirme toplantıları olacak. Grup başkanı alarak Cihan Paçacı, Musavvat Dervişoğlu, Koray Aydın, Şenol Sunat'ın isimleri geçiyor Teamül yaşça büyük ve siyaseten kıdemli bir ismin grup başkanı olması, Cihan Paçacı veya Koray Aydın olursa MYK’daki görevlerini bırakacaklar.

CHP KULİSLERİNDE NE KONUŞULUYOR: GECE YARISI İSTİFALARI

Dün gece Kılıçdaroğlu 6 lideri çağırmıştı. Hem görüşme öncesi hem sonrası MYK ile kapsamlı değerlendirmeler yaptı Kılıçdaroğlu. O değerlendirmeler sırasında MYK üyelerinin tamamının Kılıçdaroğlu'na istifasını sunduğunu öğrendim. Ancak Kılıçdaroğlu'nun 'bu akşam için erken' diyerek kabul etmediği belirtildi. Kılıçdaroğlu tekrar bir MYK toplantısı yapacağını ve il başkanları ile bir araya geleceğini bildirdi. Şimdi CHP hızlı bir değerlendirme ve özeleştiri süreceği göreceğiz. Parti kurmaylarından genel olarak verilen mesaj, "Seçimi kaybetmiş gibi davranmayacağız. Özeleştiri yapacağız. Kendi değişimimizi gerçekleştireceğiz." şeklinde... 'Kağıtlar yeniden karılır' vurgusu dile getiriliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun verdiği değişim mesajı ne anlama geliyor peki? Dün akşam İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun uzun bir görüşme yaptığı dile getiriliyor. Dün akşamki Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmanın ileriye dönük bir kararı ifade etmediği vurgulanıyor. CHP'de değişim mesajı bu sabah itibariyle de dillendirilmeye başladı.

Bu sabah itibariyle ancak bunun nasıl ve ne şekilde olacağını yapılacak değerlendirme toplantıları sonrası göreceğiz. Önce Meclis'te vekillerin yemin töreni var o beklenecek ertesi gün parti grubu şekillenecek. Bu dönem Grup Başkanlığını Özgür Özel'in yapması bekleniyor.

2022 Temmuz ayında yapılması gereken kurultay 1 yıl ertelenmişti. Şimdi kurultay için eğer olağanüstü çağrı ile toplanırsa il ve ilçe kongreleri yapılmayacak kısa sürede kurultay toplanacak. Olağanüstü çağrı yapma yetkisi genel başkanda. Olağanüstü olmazsa il ve ilçe kongreleri olacak Eylül gibi büyük kurultaya gidilecek.