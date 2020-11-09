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Aktüel Myanmar'daki seçimlerde Suu Çii'nin partisi yarışı önde götürüyor
Aktüel

Myanmar'daki seçimlerde Suu Çii'nin partisi yarışı önde götürüyor

Aung San Suu Çii'nin liderliğindeki iktidar partisi NLD, şimdiye kadar Temsilciler Meclisinden 24, Eyalet Meclisinden 23 sandalye kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:23:21 -
Myanmar'daki seçimlerde Suu Çii'nin partisi yarışı önde götürüyor

KUALA LUMPUR (AA) - Myanmar'da dün yapılan ikinci demokratik seçimlerin ardından sandıklardan çıkan ilk sonuçlara göre, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin liderliğindeki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi (NLD) seçimleri önde götürüyor.

Myanmar basınında yer alan haberlere göre, iktidar partisi NLD, çıkan ilk sonuçlara göre Temsilciler Meclisinde 24 sandalye elde ederken, partinin lideri Suu Çii ve parti yönetiminden çok sayıda isim koltuğunu korudu.

Eyalet meclislerinde de şimdiye kadar 23 sandalye kazanan NLD'nin, 2015 seçimlerindeki gibi açık ara farkla iktidara gelmesi basındaki haberlerde öngörülmüştü.

Seçim Komisyonunun yerel saatle 16.00 ve 20.00'de sonuçları güncelleyeceği açıklanırken, oy sayımlarının gün içinde tamamlanıp gayri resmi sonuçların gece saatlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

5 milyonu ilk kez olmak üzere 37 milyon seçmenin oy kullandığı Myanmar seçimlerinde yaklaşık 7 bin aday, toplam 1171 ulusal ve yerel sandalye için yarıştı.

Seçim yarışına 90'dan fazla siyasi partinin katıldığı ülkede, oyların çoğunluğunu Suu Çii'nin liderliğindeki NLD ve ordunun desteklediği Dayanışma ve Kalkınma Birliği Partisinin (USDP) alması bekleniyor.

İki meclisli parlamenter sistemle yönetilen Myanmar'ın Senatosu 224, Temsilciler Meclisi de 440 üyeden oluşuyor.

Ordu tarafından 56 senatör ve 110 milletvekilinin atandığı ülkede, her iki meclisten toplam 322 sandalye elde eden parti, hükümet kuracak çoğunluğu sağlıyor.

Ülkenin devlet başkanı, genel seçimlerin ardından Senato ve Mecliste yapılan oylamayla belirleniyor.

Suu Çii, oyunu Kovid-19 salgını nedeniyle 60 yaş üstü seçmenlere oylarını önceden verme kolaylığı sağlayan uygulama çerçevesinde geçen ay başkent Napito'da kullanmıştı.

Uluslararası basın, Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerine sessiz kalması ve anayasal reform sözünü yerine getirememesinden dolayı etnik grupların Suu Çii'ye desteğinin bu seçimde azalacağı yorumlarında bulunmuştu.

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