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Dünya Myanmar'da polis karakoluna saldırı: Ölüler var
Dünya

Myanmar'da polis karakoluna saldırı: Ölüler var

Myanmar'da darbe karşıtı protestocular bir polis karakoluna saldırı düzenledi. Çıkan olaylarda 7 polis öldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 18:04:00 -
Myanmar'da polis karakoluna saldırı: Ölüler var

Saging eyaletine bağlı Tamu kentindeki bir polis karakolu, cuntaya karşı çıkarak protestoculara katılan polis memuru Thang Hou Gin ve beraberindeki protestocuların saldırısına uğradı.

El yapımı patlayıcı maddelerle karakola saldıran protestocular, 6 polisi öldürdü. Kısa süre sonra çatışmalara Myanmar ordusunun müdahale etmesi sonucu darbe karşıtı polis memuru Gin öldürülürken, çatışmaya katılan protestoculardan bazıları yaralandı.

Magway'da 10 bin kişi evini terk etti

Öte yandan Myanmar ordusunun Magway eyaletinde darbe karşıtlarına karşı şiddet kullanması sonucu kırsal bölgelerde çok sayıda kişinin evini terk ettiği bildirildi.

İnsan hakları örgütü Justice for Myanmar'ın hazırladığı raporda, Myanmar ordusunun mart ayından bu yana ev baskını, özel mülkü yağmalama ve sivilleri kaçırma gibi eylemlerinin ardından, eyaletteki en az 10 bin sivilin ormanlık alanlara kaçarak askerlerden saklandığı ifade edildi.

Magway'da Myanmar birliklerinin evleri basıp özel mülkleri yağmalarken görüntülendiği çok sayıda video, sosyal medyada tepki görmüştü. Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 550 gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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