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Myanmar’da orduya bağlı mahkemeden gazeteciye 3 yıl hapis
Dünya Myanmar’da orduya bağlı mahkemeden gazeteciye 3 yıl hapis
Dünya

Myanmar’da orduya bağlı mahkemeden gazeteciye 3 yıl hapis

Myanmar’da darbe yapan orduya bağlı mahkeme, yayın yasağı getirilen haber kuruluşunda çalışan gazeteciyi 3 yıl hapisle cezalandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 22:56:00 -
Myanmar’da orduya bağlı mahkemeden gazeteciye 3 yıl hapis

Myanmar’da darbe yapan orduya bağlı mahkeme, yayın yasağı getirilen haber kuruluşunda çalışan gazeteciyi 3 sene hapse mahkum etti.

Askeri mahkeme, yayın lisansı iptal edilen Burma’nın Demokratik Sesi (DVB) medya kuruluşunda çalışan, 51 yaşındaki Min Nyo'ya yaptığı haberleri gerekçe göstererek 3 sene hapis cezasına çarptırdı.

Min Nyo’nun daha önce militan öğrenci grubuyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 1996'da tutuklanmasının ardından 7 yıl hapis yattığı belirtildi.

Nyo’nun eşi Nyomee Moe, eşinin gazetecilik etiğini ihlal etmediğini, Myanmar’da adaletin olmadığını vurguladı.

Burma'nın Demokratik Sesi'nin 3 çalışanı ve 2 aktivist, 9 Mayıs'ta Chiang Mai'de polis kontrolü sırasında yasa dışı yollarla Tayland'a girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Birleşmiş Milletler, nisanda yaptığı açıklamada, Myanmar'daki askeri darbenin ardından şubattan bu yana 71 gazetecinin tutuklandığını bildirmişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestolara ordunun silahlı müdahalesi sonucu en az 780 sivil hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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