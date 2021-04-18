Myanmar'da ordu ile etnik silahlı grup arasında çatışma çıktı: 5 ölü

The Irrawaddy sitesinde yer alan habere göre, Myanmar'ın kuzeyindeki Kachin eyaletine bağlı Sumprabum ilçesinde 16 Nisan gecesi ve dün sabah Myanmar ordusu ile KIA militanları arasında silahlı çatışma yaşandı.

KIA sözcüsü, çatışma bölgesinde Myanmar ordusundan 30 asker bulunduğunu ve 5 askerin öldürüldüğünü aktarırken, etnik silahlı grubun can kayıplarına ilişkin bilgi vermedi.

Myanmar'daki 20 etnik silahlı grubun arasında yer alan Kachin Bağımsızlık Ordusu, darbeye karşı çıkmış ve Myanmar ordusuna karşı protestocuları koruyacağını açıklamıştı.

Sivil can kayıpları 730'a yükseldi

Öte yandan, Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 730'a çıktı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte 2 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.

Toplam can kaybı 730 olarak güncellenirken 3 bin 152 kişinin, darbeden bu yana gözaltında tutulduğu kaydedildi.

871 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.