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Dünya Myanmar darbesine karşı da birleşemediler
Dünya

Myanmar darbesine karşı da birleşemediler

Myanmar’daki askeri darbeye karşı çıkılması ve ülkede demokrasinin yeniden kurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi istikametinde çağrılar artarken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), darbe karşısında bile birlik olamadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:40:00 -
Myanmar darbesine karşı da birleşemediler

BM Güvenlik Konseyi, Myanmar’daki darbeden sonra yükselen şiddet olayları ve ülkedeki son gelişmeleri görüşmek için kapalı oturumda toplandı.

Erdoğan'ın haklılığının kanıtı

BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, BMGK’ye darbe karşısında birlik olunması ve demokrasiden yana olunması çağrısı yapmasına rağmen BMGK, daimi üyeler Rusya ve Çin’in Myanmar’da yaşananların ülkenin “iç meselesi” olduğu argümanı yüzünden ortak bir karar alamadı. BM’de bu skandal karar bile Erdoğan’ın “BM’de revizyon şart, dünya 5’ten büyüktür” sözünün ne kadar doğru olduğunu yine gözler önüne serdi.

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