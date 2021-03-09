Myanmar darbesine karşı da birleşemediler
Myanmar’daki askeri darbeye karşı çıkılması ve ülkede demokrasinin yeniden kurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi istikametinde çağrılar artarken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), darbe karşısında bile birlik olamadı.
BM Güvenlik Konseyi, Myanmar’daki darbeden sonra yükselen şiddet olayları ve ülkedeki son gelişmeleri görüşmek için kapalı oturumda toplandı.
Erdoğan'ın haklılığının kanıtı
BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, BMGK’ye darbe karşısında birlik olunması ve demokrasiden yana olunması çağrısı yapmasına rağmen BMGK, daimi üyeler Rusya ve Çin’in Myanmar’da yaşananların ülkenin “iç meselesi” olduğu argümanı yüzünden ortak bir karar alamadı. BM’de bu skandal karar bile Erdoğan’ın “BM’de revizyon şart, dünya 5’ten büyüktür” sözünün ne kadar doğru olduğunu yine gözler önüne serdi.