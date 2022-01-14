Muzun cilde faydaları, muzla cilt bakımı nasıl yapılır?

Muzun içeriğin yüzde 75 su olması ve antioksidan etkisi sayesinde cilt üzerinde çeşitli dertlere deva olmaktadır. Muzun meyvesi ile yapılacak çeşitli maskeler sayesinde ise cildinizde eksik olan bir çok mineral yerine koyarak etkili bir bakım sağlamış olursunuz. İçinde bulunan potasyum cildin su ihtiyacını giderir ve nemlendirir. C vitamini cildin elastikiyetini sağlayan kolejenin üretimi için gereklidir. Yağ oranını dengede tutar. A vitamini ise renk dalgalanmalarını kontrol eder. Akne ve sivilcelerden meydana gelen lekeleri giderir. Çinko ise çeşitli bakteri ve mikroplarla savaşır. B vitaminleri ise erken yaşlanmaya karşı olan enzimler üreterek kırışıklıkların önüne geçer. E vitamini güneşe karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Çeşitli doğal besinleri de karıştırarak bu maskelerin etkisini çoğaltabilirsiniz.

Muzun cilde faydaları

-Olgun muzlarda bu faydalar daha çok açığa çıkar. Sad ece meyvesi değil kabuğunda olan çeşitli antiseptik ve koruyucu maddeler cilt için önem taşır.

-Sinek ve böcek ısırıklarından dolayı oluşan kızarıklık ve kaşıntıyı giderir

-Eklemlerde ya da kemiklerde ağrı olan yerler ovularak, ağrıları azaltır.

- Ayaklarda oluşan nasırlarda etkilidir.

-Siğilleri ortadan kaldırmak için birebirdir.

Muzla cilt bakımı nasıl yapılır?

Temiz cilde uygulanan muz kabuğu sayesinde ise sivilcelerden kurtulmak sadece birkaç gününüzü alacaktır. Özellikle gece uygulayıp, cilt de kalmasını sağlayarak, sabah ılık su ile temizlenmelidir. Kahverengileşmiş kabuklar ile dairesel hareketler yapmak ise peeling etkisi gösterir.

Kırışıklar bulunan yüze düzenli uygulama periyotları sayesinde, karışıklıkların açıldığını gözlemleyebilirsiniz. Sedef hastalığına iyi geldiği ve yaraların azaldığı ise kullanan insanların ifadelerince doğrulanmıştır. Genellikle olgunlaşmış muzları kullanmanız antioksidan maddelerin daha çok kullanabilir hale gelmiş olması açısından önem taşır. Maskelerin içine karıştırılan tarçın ise kan akışını hızlandırarak etkisini fazlalaştırır.

Muzla cilt bakımı nasıl yapılır?

Ciltteki renk dengesizlikleri eşitlemek ve cilt yapınızı canlı göstermek için; olgun bir muzu rondodan geçirerek yüzünüze sürün. 15 dakika bekletin ve soğuk su ile durulayın. Haftada 2 kere uygulamanız yeterlidir.

Cildi gerginleştirme ve kırışıklıkları gidermek için ise; 1 adet muzu, 2 yemek kaşığı bal, çeyrek fincan yoğurdu blender yardımı ile püre haline getirin. Yüzünüze sürerek 20 dakika bekletin. Durulamak için ılık su kullanın. Haftada 2-3 kere yapılabilinir.

Gözenekleri sıkılaştıran ve temizleyen muz maskesi ise; 1 adet muz ile 1 adet yumurtayı çatal yardımı ile bir karışım haline getirilir. Yüze sürülüp 20-25 dakika ciltte bekletilir. Soğuk su ile temizlendikten sonra gül suyu veya elma sirkesi yardımıyla gözeneklerin iyice kapanmasını sağlayın.

Yağlı bir cildiniz var ise ; 1 çorba kaşığı bal, 1 adet muz ve 1 çorba kaşığı limon suyunu karıştırarak yüzünüze uygulayın. Kalın bir tabaka halinde sürdüğünüz maskeyi 15 dakika bekletip ılık su yardımıyla temizleyin. Haftada 1 düzenli kullanım sayesinde cildinizin yağ dengesini kurarak, parlamaların önüne geçebilirsiniz.