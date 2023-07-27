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Spor Müzmin sakat ortaya çıktı! Gideceği ülke çok konuşulacak!
Spor

Müzmin sakat ortaya çıktı! Gideceği ülke çok konuşulacak!

Yeniakit Publisher
2023-07-27 00:14:00 -
Müzmin sakat ortaya çıktı! Gideceği ülke çok konuşulacak!

Galatasaray'dan Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao için transfer iddiası ortaya atıldı. Falcao'nun yeni sezonda Suudi Arabistan'da top koşturacağı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao için transfer iddiası ortaya atıldı. Falcao'nun yeni sezonda Suudi Arabistan'da top koşturacağı öne sürüldü.

Galatasaray macerası sonrası İspanya'nın Rayo Vallecano takımına imza atan 37 yaşındaki Radamel Falcao, kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.

Kolombiyalı yıldızın son dönemin uğrak ligi Suudi Arabistan'da boy göstereceği belirtiliyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, bazı Suudi Arabistan kulüpleri, 37 yaşındaki Kolombiyalı golcüyle temaslara başladı.

Rayo Vallecano ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Falcao'nun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
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Türkiye kariyerinde gollerinden çok sakatlıklarıyla ön plana çıkan ve maçları tribünden takip eden Falcao, Galatasaray formasıyla 43 maça çıktı.

Forvet oyuncusu bu karşılaşmalarda 20 gol ve 3 asistle oynadı.

Kariyerinde Porto, Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea ve Monaco gibi dev kulüplerde top koşturan Kolombiyalı futbolcu, son olarak Rayo Vallecano'da 54 maçta 8 gollük performans sergiledi.

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