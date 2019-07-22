"Muzlu omlet olur mu?" diyenleri hayrete düşürecek bir lezzet!

Sağlıklı ve farklı bir tarif arıyorsanız; size harika bir haberimiz var. Yalnızca iki malzemeyle şahane bir kahvaltı hazırlamanız mümkün. İçerisinde muz ve yumurtanın bulunduğu omlet hem uzun süre tok kalmanızı sağlayacak hem de fazlaca kalori almanızın önüne geçecek. Muz ve omlet kelimeleri zihninizde yan yana gelmiyorsa; inanın bu tarif tüm olumsuz fikirlerinizi bir kenara atmanıza yardımcı olacak.

Muzlu omlet tarifi

Malzemeler:

1 adet orta boy muz

2 adet yumurta

Sıvıyağ

Bir adet muzu soyup çatal yardımıyla ezin.

Muzun içerisine iki adet yumurtayı ekleyip güzelce çırpın.

Tavanın içerisine az miktarda yağ ekleyip, ısınmasını bekleyin.

Tavaya karışımı dökün.

Yumurtanın altını ve üstünü eşit şekilde pişirin.

Arzu ederseniz omleti şekersiz fıstık ezmesiyle servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun.