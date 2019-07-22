0553 313 94 23

"Muzlu omlet olur mu?" diyenleri hayrete düşürecek bir lezzet!

Hem sağlıklı hem de farklı bir lezzet arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. Hızlıca hazırlayabileceğiniz muzlu omlet hem uzun süre tok tutacak hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayacak.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:30
"Muzlu omlet olur mu?" diyenleri hayrete düşürecek bir lezzet!

Sağlıklı ve farklı bir tarif arıyorsanız; size harika bir haberimiz var. Yalnızca iki malzemeyle şahane bir kahvaltı hazırlamanız mümkün. İçerisinde muz ve yumurtanın bulunduğu omlet hem uzun süre tok kalmanızı sağlayacak hem de fazlaca kalori almanızın önüne geçecek. Muz ve omlet kelimeleri zihninizde yan yana gelmiyorsa; inanın bu tarif tüm olumsuz fikirlerinizi bir kenara atmanıza yardımcı olacak.

Muzlu omlet tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet orta boy muz
  • 2 adet yumurta
  • Sıvıyağ

Bir adet muzu soyup çatal yardımıyla ezin.

Muzun içerisine iki adet yumurtayı ekleyip güzelce çırpın.

Tavanın içerisine az miktarda yağ ekleyip, ısınmasını bekleyin.

Tavaya karışımı dökün.

Yumurtanın altını ve üstünü eşit şekilde pişirin.

Arzu ederseniz omleti şekersiz fıstık ezmesiyle servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı
    1. Başakşehir'de flaş ayrılık! Resmen..
    2. Serbest piyasada altın fiyatları
    3. Asfalt çalışmaları devam ediyor
    4. Gençlerden kurulan Kömürspor kampa..
    5. Yerel Lezzet Gıda Girişimciliği ön..
    6. İsmail Rüştü Cirit: Hukuk belli..
    7. Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim..
    8. Hava Harp Okulu’nda darbe girişime..
    9. Diyarbakır’da 1 terörist ve 2 iş..
    10. Trabzonspor'un kritik maçı seyircisiz..
    11. Manavgat’ta trafik kazası: 2 yaralı
    12. Hakkari'de yaralı kartal tedavi altına..
    13. Trump dünyanın gündemine oturan olayla..
    14. Filistin yönetimi İsrail'le tüm..
    15. "Akıllı ev yerine sağlıklı ev tercih..
    16. Kocaeli sahillerinde 702 kişi..
    17. Rusya ve Esed rejiminin İdlib..
    18. 'Güven Masası' uygulaması hayata..
    19. Balkabağının faydaları nelerdir?
    20. Memur- Sen İl Temsilcileri Toplantısı..
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti