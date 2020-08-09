  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Müzisyen Umut Mürare'den Beyrut için enstrümantal eser

Umut Mürare: - "Yaşanan acı hadiseyi unutmamak, unutturmamak ve kardeş Lübnan halkının yanında olduğumuzu göstermek istedim ve 'Beyrut' ismini verdiğim enstrümantal bir eser besteledim"

Yeniakit Publisher
2020-08-09 16:18:01 -
Müzisyen Umut Mürare'den Beyrut için enstrümantal eser

İSTANBUL (AA) - Müzisyen Umut Mürare, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamada hayatını kaybedenler ve yaralananlar için yeni bir çalışma yaptı.

Sanatçı, Beyrut Limanı'nda gerçekleşen ve 158 kişi ölümüne, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına sebep olan trajediyi enstrümantal eserine yansıttı.

Çalışmasını Twitter ve YouTube hesaplarından takipçileriyle paylaşan Mürare, bestesini Lübnan halkına armağan etti.

Mürare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan halkının yıllardır çeşitli sebeplerle can sıkıcı bir kaos ortamı içerisinde yaşadığını belirterek, "En son Beyrut'ta meydana gelen patlamayla da maalesef büyük bir trajedi yaşandı. Yaşanan bu acı hadiseyi unutmamak, unutturmamak ve kardeş Lübnan halkının yanında olduğumuzu göstermek adına 'Beyrut' ismini verdiğim enstrümantal bir eser besteledim. Dualarım tüm mazlumlar ve kardeş Lübnan halkı için... " dedi.

Umut Mürare, "Beyrut" parçasını Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Lübnan'da yaşanan trajediyi yüreğimde derinden hissediyor, Beyrut'ta ölenler ve yaralananlar için bestelediğim bu enstrümantal çalışmayı kardeş Lübnan halkına armağan ediyorum..."

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükselirken, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap dünyası bu sözleri konuşuyor! Lübnan ismin Türkiye isyanı
Gündem

Arap dünyası bu sözleri konuşuyor! Lübnan ismin Türkiye isyanı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Türkiye, bölgeye yardım uçağı gönderdi. Dün de bir heyetin gittiği Lübnan'da ..
Kardeş ülkeyi sel götürdü! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Dünya

Kardeş ülkeyi sel götürdü! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Kardeş ülke Pakistan'da etkili olan muson yağışları nedeniyle meydana gelen seller nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi...
Bill Gates'ten flaş koronavirüs açıklaması
Korona Virüs

Bill Gates'ten flaş koronavirüs açıklaması

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs aşı ve ilaç çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gates, dünyayı esir alan pandeminin ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı