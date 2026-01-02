  • İSTANBUL
Kültür - Sanat

Müzik televizyonu kapandı: MTV dönemi resmen sona erdi
Kültür - Sanat

Müzik televizyonu kapandı: MTV dönemi resmen sona erdi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Müzik televizyonu kapandı: MTV dönemi resmen sona erdi

Paramount Global çatısı altında faaliyet gösteren ağ, izleyici alışkanlıklarının dijital platformlara kayması ve geleneksel kablolu yayıncılığın düşüşe geçmesi nedeniyle Avrupa, Asya ve Türkiye'nin de dahil olduğu geniş bir coğrafyada "müzik odaklı televizyon" dönemini kapattı.

Kapatılan kanallar arasında, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Music 24, Club MTV ve MTV Live gibi platformlar yer alıyor. Bu kanallar, 1 Ocak 2026 sabahı itibarıyla uydu ve kablolu TV paketlerinden çıkarıldı.

Türkiye için de MTV döneminin sonu

Türkiye'den izleyiciler için bu durum, televizyon kumandasındaki müzik kanalları döneminin kapandığı anlamına geliyor. Yerel platformlar üzerinden erişilebilen ve 7/24 müzik klibi yayınlayan MTV logolu kanallar artık erişime kapalı olacak veya yerini dijital platform içeriklerine bırakacak.

1981 yılında yayın hayatına başlayan kanal, 40 yılı aşkın süre boyunca müzik endüstrisinin en güçlü tanıtım mecrası olmuştu. "Sosyal medya platformlarının yükselişiyle birlikte televizyondan müzik klibi izleme alışkanlığının sona erdiğini" aktaran yetkililer, "bu kapanışın beklenen bir son olduğunu" ifade etti.

