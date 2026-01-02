  • İSTANBUL
Gergin bekleyiş sürüyor Beşiktaş'ta... Ersin'e yeni sözleşme önerilecek mi?
Gergin bekleyiş sürüyor Beşiktaş'ta... Ersin'e yeni sözleşme önerilecek mi?

Görüşmelerde sona gelindi ve Beşiktaş'ın yeni kalecisi belli olmak üzere...

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Mert Günok dışında Ersin Destanoğlu'yla da yeni sözleşme konusunda hiçbir pazarlık yapılmadı. Kartal'ın kalesi, komple değişecek gibi gözüküyor.

Bir süre önce yapılan resmi açıklamayla Beşiktaş'ta Mert Günok kadro dışı bırakılmıştı. Takımın diğer kalecisi Ersin Destanoğlu'nun mukavelesi de bu sezonun ardından bitiyor. 25 yaşındaki file bekçisiyle şu ana kadar yeni kontrat konusunda hiçbir görüşme yapılmadığı öğrenildi.

Mevcut koşullarda Ersin sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacak. Mert Günok hamlesinin ardından Beşiktaş, yabancı bir kaleci konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Chelsea'den Jörgensen favori... Listede farklı isimler de var. Ersin de yazın ayrılırsa, bir takviye daha gerekecek.

Beşiktaş'ın amacı, Jörgensen'i 1.5 yıllığına kiralamak... 2026 yazında Ersin'in de ayrılık durumu yaşanırsa kaleye bir takviye daha gerekecek. Bu durumda Kartal'ın kalecileri komple değişmiş olacak. Siyah-Beyazlı taraftarlar, bu konuda yönetimden çok uzun bir süredir hamle bekliyordu.

