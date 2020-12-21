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Aktüel "Müzik şehri" Kırşehir'den 21 beste TRT repertuvarına girdi
Aktüel

"Müzik şehri" Kırşehir'den 21 beste TRT repertuvarına girdi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 10:47:27 -
"Müzik şehri" Kırşehir'den 21 beste TRT repertuvarına girdi

KIRŞEHİR (AA) - UNESCO'nun müzik dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Türkiye'den dahil edilen ilk kent olan Kırşehir'de, bir öğretim üyesinin 21 bestesi, TRT repertuvarına alındı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kubilay Kolukırık'ın Klasik Türk Musikisi dalında şarkı ve ilahilerden oluşan 21 eseri, TRT Repertuar Kurulu tarafından kabul edildi.

Kolukırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bestelerinin TRT repertuvarına girmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Şarkı ve ilahi olarak hazırladığı 21 eseriyle farklı zamanlarda TRT'ye müracaatta bulunduğunu ifade eden Kolukırık, bestekarlardan oluşan kurulun incelemesinin ardından eserlerinin kabul edildiğini, bu başarının müzik şehri Kırşehir için önemli olduğunu dile getirdi.

Eserlerin TRT sanatçıları tarafından seslendirilmesiyle daha çok anlam kazanacağına işaret eden Kolukırık, şunları kaydetti:

"En son Türkiye genelinde 450 müracaat içinde 60 eser repertuvara kabul edildi. Kırşehir'den Klasik Türk Musikisi dalında besteleri kabul edilen ilk bestekar olmaktan dolayı da mutluyum. 21 eserimizin TRT repertuvarına alınması, üniversitemizin şehrin müzik kültürüne katkısı anlamında da önemli."

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