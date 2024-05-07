Müzakere Heyeti Başkanı Dr Halil Hayya'dan açıklama! İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes teklifi hangi maddeleri içeriyor?

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"Katar ve Mısır'daki arabulucuların bize sunduğu teklif 3 aşamadan oluşuyor." diyen Hayya, "Teklif, işgalci askerlerin Gazze'den tamamen çekilmesini, yerinden edilenlerin şartsız geri dönüşünü ve ciddi bir esir takası anlaşmasını içeriyor." ifadelerini kullandı.

Üçüncü aşamanın İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini içerdiğini belirten Hayya, "Bu anlaşmayla kalıcı ateşkes, yerinden edilenlerin şartsız geri dönüşü, insani yardım ve ciddi bir esir takası anlaşması hedeflerimize ulaşmış oluyoruz." dedi.

'ABD'nin kararlı olduğunu ilettiler'

Hayya, sözlerini şöyle tamamladı:

Anlaşmanın ilk aşamasının ilk gününden itibaren askeri operasyonların geçici olarak durdurulması yönünde net bir taahhüt var. Teklif, anlaşmanın ikinci aşamasında askeri operasyonların ve saldırıların kalıcı olarak durdurulmasının doğrudan ilan edilmesini içeriyor. Arabulucular, ABD Başkanı'nın anlaşmanın uygulanmasını sağlamaya açıkça kararlı olduğunu ilettiler.

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Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesine karşın siyonist İsrail ise 1 milyonu aşkın sivilin sığındığı "güvenli bölge" ilan edilen Refah'a saldırı başlattı.