Muz yüklü kamyonette sıkışan gaz patladı ortalık savaş alanına döndü
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde muz yüklü kamyonette sıkışan gaz patladı, ortalık savaş alanına döndü.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde park halindeki muz yüklü kapalı kasa kamyonette klimadaki gaz sıkışması patlama yaşandı. Olayda çevre bina ve iş yerleri ile bazı araçlarda hasar oluştu.
Olay, saat 21.00 sıralarında Korkuteli ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki muz yüklü kapalı kasa kamyonette klimadaki gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı.
Bazı binaların camları kırıldı
Patlamanın şiddetiyle kamyonetin yanı sıra çevredeki bazı binaların camları kırıldı, konteynere yakın park halindeki araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.