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Muz üretimi 163 bin tona ulaştı

Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan tropik ürünlerin başında gelen muz üretimi her geçen yıl hızla artıyor.

05 Mart 2019 Salı 15:01
Muz üretimi 163 bin tona ulaştı

Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan tropik ürünlerin başında gelen muz üretimi her geçen yıl hızla artıyor. 2012’de 20 bin dekar alanda 63 bin ton yapılan üretim, 2018 yılında 32 bin dekarda 163 bin tona ulaştı. Yine kent genelinde 2017 yılında 7 bin 915 dekar örtü altı alanda muz yetiştirilirken 2018’de bu rakam 10 bin 555 dekara ulaştı.


Antalya’da muz üretiminde hem alan bazında artış sağlanıyor, hem de ileri tarım teknikleri kullanılarak yüksek verim elde ediliyor. Son yıllarda Antalya’da hızlı bir şekilde örtü altı yetiştiriciliğine geçiş yapılarak üretim ve kalitede önemli derecede artış sağlandığına işaret eden İl Müdürü Mustafa Özen, daha önce çiftçilerin sadece açık alanda muz yetiştirirken günümüzde hem birim alandan daha fazla verim alınması hem de meyvedeki kalitenin artması nedeniyle örtü altında da üretim yapmaya başlandığını hatırlattı. Kent genelinde 2017 yılında 7 bin 915 dekar örtü altı alanda muz yetiştirildiğini aktaran Özen, 2018’de bunun 10 bin 555 dekarı bulduğunu bildirdi.


Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde yoğun bir şekilde yetiştirilen muzun Manavgat, Kepez ve Aksu ilçelerinde de yetiştiriciliğin yaygınlaştığını vurgulayan Özen, Antalya’nın sahip olduğu iklim ve coğrafi koşullar itibarıyla oldukça geniş yelpazede tarımsal ürün yetiştirilmesine uygun bir bölge olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:01
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