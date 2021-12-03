Muz kızartması tarifi, nasıl yapılır?

Kızarmış muz ya da muz kızartması olarak bilinen tatlı tarifini kolaylıkla evinizde de hazırlayabilirsiniz. İşte tarifi

Muz Kızartması tarifi için malzemeler

4 adet orta boy muz

Hamuru için:

1 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

1 su bardağından biraz az un

1 yemek kaşığı şeker (tepeleme)

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Üzeri için (isteğe bağlı kullanılabilir)

Bal

Dondurma

Tarçın

Pudra Şekeri

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Muz kızartması tarifi

Muz Kızartmasının hamuru için ilk olarak yumurta ve şekeri çırpma kabımıza alalım. Tel çırpıcı ile şekerler eriyene kadar çırpalım. Daha sonra süt, un ve kabartma tozunu ilave edelim ve hamuru karıştıralım. Dilerseniz tarçını bu aşamada ekleyebilirsiniz. Hamurun kıvamı çok akışkan ya da çok katı olmayacak. Kızartmak için küçük bir tencereye sıvı yağımızı alarak ısıtalım. Son olarak muzlarımızın kabuklarını soyarak istediğimiz boyutta dilimleyelim. Bu kısmı sona bırakmamızın nedeni muzları önce soyduğunuzda beklerken kararacaktır. Muz parçalarını hamura bulayarak kızgın yağa bırakalım. Muzları kızartırken her yerinin eşit şekilde kızarması için çevirmeyi ihmal etmeyelim. Kısa sürede kızaracaklardır. Bu aşamada ocağınızı orta ateşte açabilirsiniz, çok yüksek ateşte pişirmeyin. Güzelce kızaran muzları peçete üzerine çıkartarak fazla yağın süzülmesini sağlayalım. İyice soğuduktan sonra dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.