Muz kızartması tarifi, nasıl yapılır?
Muz kızartması tatlısı nasıl yapılır? Muz kızartılır mı?
Kızarmış muz ya da muz kızartması olarak bilinen tatlı tarifini kolaylıkla evinizde de hazırlayabilirsiniz. İşte tarifi
Muz Kızartması tarifi için malzemeler
- 4 adet orta boy muz
Hamuru için:
- 1 adet yumurta
- Yarım su bardağı süt
- 1 su bardağından biraz az un
- 1 yemek kaşığı şeker (tepeleme)
- 1 paket kabartma tozu
- Yarım çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
- Üzeri için (isteğe bağlı kullanılabilir)
- Bal
- Dondurma
- Tarçın
- Pudra Şekeri
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
Muz kızartması tarifi
Muz Kızartmasının hamuru için ilk olarak yumurta ve şekeri çırpma kabımıza alalım. Tel çırpıcı ile şekerler eriyene kadar çırpalım. Daha sonra süt, un ve kabartma tozunu ilave edelim ve hamuru karıştıralım. Dilerseniz tarçını bu aşamada ekleyebilirsiniz. Hamurun kıvamı çok akışkan ya da çok katı olmayacak. Kızartmak için küçük bir tencereye sıvı yağımızı alarak ısıtalım. Son olarak muzlarımızın kabuklarını soyarak istediğimiz boyutta dilimleyelim. Bu kısmı sona bırakmamızın nedeni muzları önce soyduğunuzda beklerken kararacaktır. Muz parçalarını hamura bulayarak kızgın yağa bırakalım. Muzları kızartırken her yerinin eşit şekilde kızarması için çevirmeyi ihmal etmeyelim. Kısa sürede kızaracaklardır. Bu aşamada ocağınızı orta ateşte açabilirsiniz, çok yüksek ateşte pişirmeyin. Güzelce kızaran muzları peçete üzerine çıkartarak fazla yağın süzülmesini sağlayalım. İyice soğuduktan sonra dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.