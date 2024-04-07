Muz kabuklarının sırrı ortaya çıktı! Bin yıllık şifa deposu: Çöpe atacaklar tekrar tekrar düşünüyor…İhtiyacımız var
Muz kabukları genellikle çöpe atılıyor. Çünkü işe yaramadığı düşünülüyor. Öte yandan muz kabuklarının adeta sırrı ortaya çıktı. Zira sağlık açısından bazı faydalar sağlayabiliyor. Bu nedenle çöpe atacaklar tekrar tekrar düşünebiliyor. Detaylar haberimizde…
Muz kabuklarının sırrı
Muz, zengin potasyum içeriği ile elektrolit dengesinin korunmasında yardımcı olabiliyor. Ayrıca içeriğindeki potasyum, kalsiyum ve magnezyum mineralleri sayesinde kas kramplarının ve ağrılarının azalmasında faydalı olabiliyor. Öte yandan birçok farklı fayda da sağlayabiliyor.
Muz kabukları ise işe yaramadığı düşüncesi ile genellikle çöpe atılabiliyor. Bunun yanı sıra muz kabuklarının da adeta sırrı ortaya çıktı. Çünkü sağlık açısından bazı faydalar sağlayabiliyor. Bu nedenle muz kabuklarının sırrını öğrenenler, çöpe atmadan önce tekrar tekrar düşünebiliyorlar.
MUZ KABUKLARININ FAYDALARI
Muz kabukları, cilt bakımı ve diş beyazlatma gibi çeşitli amaçlarda kullanılabiliyor. Öte yandan muz kabuklarının diğer faydalarından bazıları şu şekilde sayılabiliyor;
- Topuk dikeni ve nasır gibi sağlık rahatsızlıklarına karşı kullanılabiliyor.
- Güneş lekelerinin iyileştirilmesinde faydalı olabiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
- Cilt lekelerinin azaltılmasında yardımcı olabiliyor.
- Akne oluşumunu önleyebiliyor.
Not: Muz kabuklarını alerji etkisi oluşabilecek veya farklı bir sağlık rahatsızlığı geçirme riski bulunan kişilerin uzman bir doktora danışarak tercih etmeleri gerekir.
Dünya
Rum Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir dev adım! Bu kez: Bu yıl ağırlığı denize veriyor... Rumlar hareket etti
Yaşam
Türkiye'yi 0 teğet geçecek! Ülkeler teyakkuzda: Avrupa'dan geliyor, gümbür gümbür yola çıktı! Herkes şaşkın
Dünya
İran Genelkurmay Başkanı açıkladı: İsrail, Şam saldırısından pişman olacak! İran'dan misilleme, o haber
Spor
Vedat Muriqi'den itiraf! Buna dikkat: Reddedilemeyecek bir teklif! Ünlü oyuncu için 'altın gibi bir insandı' dedi