  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

7,4'lük depremin ardından verilen mesaja Tayvan'dan tepki: Ciddi bir hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! İlişkileri güçlendirme kararlığı

Alman Hava Kuvvetleri dengeleri değiştirdi! Almanların uçağı Rus askeri savaş uçağına müdahale etti!

Kırgızistan, tam anlamıyla sel felaketi yaşıyor! Ülke duyurdu: Bölgeye insani yardım gönderdik! Yeni gelişme

Bayraktar TB3'ten büyük başarı! Tam yükte kalkış

Arap turistler Türkiye'ye akın akın geliyor: Bayramda Arap turistler dolacak! Türkiye'nin o ilini tercih ettiler

Rusya, terör saldırısında açık açık isim verdi! ABD değil!

Arap ülkesinde dengeleri değiştirecek gelişme! Libya orayı Türklere verdi!

Alman kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye tahmini

Hindistan Pakistan'ı kınadı! Hindistanlı bakan: Sınır ötesinde şüphelileri takip edeceğiz... İlan edildi
Kadın - Aile Muz kabuklarının sırrı ortaya çıktı! Bin yıllık şifa deposu: Çöpe atacaklar tekrar tekrar düşünüyor…İhtiyacımız var
Kadın - Aile

Muz kabuklarının sırrı ortaya çıktı! Bin yıllık şifa deposu: Çöpe atacaklar tekrar tekrar düşünüyor…İhtiyacımız var

Yeniakit Publisher
2024-04-07 01:54:00 - 2024-04-07 02:53:38
Muz kabuklarının sırrı ortaya çıktı! Bin yıllık şifa deposu: Çöpe atacaklar tekrar tekrar düşünüyor…İhtiyacımız var

Muz kabukları genellikle çöpe atılıyor. Çünkü işe yaramadığı düşünülüyor. Öte yandan muz kabuklarının adeta sırrı ortaya çıktı. Zira sağlık açısından bazı faydalar sağlayabiliyor. Bu nedenle çöpe atacaklar tekrar tekrar düşünebiliyor. Detaylar haberimizde…

Muz kabuklarının sırrı

Muz, zengin potasyum içeriği ile elektrolit dengesinin korunmasında yardımcı olabiliyor. Ayrıca içeriğindeki potasyum, kalsiyum ve magnezyum mineralleri sayesinde kas kramplarının ve ağrılarının azalmasında faydalı olabiliyor. Öte yandan birçok farklı fayda da sağlayabiliyor.

Muz kabukları ise işe yaramadığı düşüncesi ile genellikle çöpe atılabiliyor. Bunun yanı sıra muz kabuklarının da adeta sırrı ortaya çıktı. Çünkü sağlık açısından bazı faydalar sağlayabiliyor. Bu nedenle muz kabuklarının sırrını öğrenenler, çöpe atmadan önce tekrar tekrar düşünebiliyorlar.

MUZ KABUKLARININ FAYDALARI

Muz kabukları, cilt bakımı ve diş beyazlatma gibi çeşitli amaçlarda kullanılabiliyor. Öte yandan muz kabuklarının diğer faydalarından bazıları şu şekilde sayılabiliyor;

- Topuk dikeni ve nasır gibi sağlık rahatsızlıklarına karşı kullanılabiliyor.

- Güneş lekelerinin iyileştirilmesinde faydalı olabiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Cilt lekelerinin azaltılmasında yardımcı olabiliyor.

- Akne oluşumunu önleyebiliyor.


Not: Muz kabuklarını alerji etkisi oluşabilecek veya farklı bir sağlık rahatsızlığı geçirme riski bulunan kişilerin uzman bir doktora danışarak tercih etmeleri gerekir.

Resmi Gazetede yayımlandı! Başkan Erdoğan imzaladı: Milletlerarası anlaşmalar...
Resmi Gazetede yayımlandı! Başkan Erdoğan imzaladı: Milletlerarası anlaşmalar...

Ekonomi

Resmi Gazetede yayımlandı! Başkan Erdoğan imzaladı: Milletlerarası anlaşmalar...

Rum Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir dev adım! Bu kez: Bu yıl ağırlığı denize veriyor... Rumlar hareket etti
Rum Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir dev adım! Bu kez: Bu yıl ağırlığı denize veriyor... Rumlar hareket etti

Dünya

Rum Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir dev adım! Bu kez: Bu yıl ağırlığı denize veriyor... Rumlar hareket etti

Türkiye'yi 0 teğet geçecek! Ülkeler teyakkuzda: Avrupa'dan geliyor, gümbür gümbür yola çıktı! Herkes şaşkın
Türkiye'yi 0 teğet geçecek! Ülkeler teyakkuzda: Avrupa'dan geliyor, gümbür gümbür yola çıktı! Herkes şaşkın

Yaşam

Türkiye'yi 0 teğet geçecek! Ülkeler teyakkuzda: Avrupa'dan geliyor, gümbür gümbür yola çıktı! Herkes şaşkın

İran Genelkurmay Başkanı açıkladı: İsrail, Şam saldırısından pişman olacak! İran'dan misilleme, o haber
İran Genelkurmay Başkanı açıkladı: İsrail, Şam saldırısından pişman olacak! İran'dan misilleme, o haber

Dünya

İran Genelkurmay Başkanı açıkladı: İsrail, Şam saldırısından pişman olacak! İran'dan misilleme, o haber

Vedat Muriqi'den itiraf! Buna dikkat: Reddedilemeyecek bir teklif! Ünlü oyuncu için 'altın gibi bir insandı' dedi
Vedat Muriqi'den itiraf! Buna dikkat: Reddedilemeyecek bir teklif! Ünlü oyuncu için 'altın gibi bir insandı' dedi

Spor

Vedat Muriqi'den itiraf! Buna dikkat: Reddedilemeyecek bir teklif! Ünlü oyuncu için 'altın gibi bir insandı' dedi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23