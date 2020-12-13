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Gündem Muvazzaf subay alımı ne zaman yapılacak?
Gündem

Muvazzaf subay alımı ne zaman yapılacak?

Muvazzaf subay alımının ne zaman yapılacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Millî Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesine Dış Kaynaktan 2020 Yılı Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Subay Adayı alımı için seçim aşaması faaliyetleri için geri sayım bitmek üzere. Adaylar, seçim aşamalarına gelirken e-devlet şifreleri ile beraber ve Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri yanlarında getirecekler. Peki, Muvazzaf subay alımı ne zaman yapılacak? Muvazzaf subay alım sınavları ne zaman olacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-13 16:59:00 -
Muvazzaf subay alımı ne zaman yapılacak?

Millî Savunma Bakanlığı, başvuruları en son 10 Kasım 2020 tarihinde kabul etmişti. Millî Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesine Dış Kaynaktan 2020 Yılı Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Subay Adayı alımı için seçim aşaması faaliyetlerini başlatıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan her sınıf kontenjanının 10 katı kadar aday ilgili ALES puanına göre sıralaması yapılarak sınavlara davet edildi. Peki, Muvazzaf subay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ön Başvuru sonuçları için TIKLAYIN

Muvazzaf subay alım sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesine Dış Kaynaktan 2020 Yılı Öğretmen ve Mühendis Sınıfı Subay Adayı alımı için Seçim Aşaması Faaliyetleri 14-18 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Adaylar, Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrıldı. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte, saat 08.00'da MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır olmaları gerekiyor.

Sınav çağrısı için sınıf bazında taban puanlar belli oldu. Belirlenen taban puanların altında puanı olan adayların ilgili tercihleri geçersiz olacaktır.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Muvazzaf subay alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir tarih verilmedi. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz. Seçim aşaması sonuçları Milli Savuma Bakanlığı'nın internet adresinden öğrenilecektir.

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