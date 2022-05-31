  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mutlu musun şimdi Ümit Özdağ? Bu şerefsizin yeri sokak değil kodes! Suriyeli yaşlı kadına tekmeli saldırı
Gündem

Mutlu musun şimdi Ümit Özdağ? Bu şerefsizin yeri sokak değil kodes! Suriyeli yaşlı kadına tekmeli saldırı

Gaziantep’te Suriye uyruklu yaşlı kadın, ’çocuk hırsızına benzetildiği’ iddiasıyla tekmeli saldırıya uğradı. Yaşlı kadın gözyaşlarına boğulurken, tekme atan şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 12:29:00 - 2022-05-31 12:30:59

Gaziantep’te Suriye uyruklu yaşlı kadın, ’çocuk hırsızına benzetildiği’ iddiasıyla tekmeli saldırıya uğradı. Yaşlı kadın gözyaşlarına boğulurken, tekme atan şahıs gözaltına alındı.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Gaziantep’e sığınan 70 yaşındaki Suriyeli uyruklu yaşlı kadın, kentteki 'çocuk hırsızına benzetildiği' gerekçesiyle bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı. Çaresizce ağlayan kadının görüntüleri yürek burktu. Olay üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak saldırganın S.Ç. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Valisi devreye girdi

Saldırıya uğrayan ve akli dengesinin yerinde olmadığını tespit edilen 70 yaşındaki kadının kaymakam tarafından evinde ziyaret edildiği belirtilirken, Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Saldırganın birçok suçtan sabıka kaydı bulunduğu öğrenilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları, Suriyeli kadına yapılan saldırı görüntülerle ilgili yaptıkları bazı yorum ve paylaşımlarda, son dönemlerde Suriyeli mültecilere yönelik artan söylemlerin şiddeti tetiklediği belirterek siyasetçilere duyarlılık çağrısında bulundu.

9
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Bunun suçlusu ümit özdağdır kimse kusura bakmasın yarın adalet önünde hesap verecen er yada geç

Münir

Hiç hoş bir olay değil ama Ümit Özdağ'ın burada suçu ne kardeşim? Kadını tekmeleyen o mu? Adam haklı olarak ülkesinin ipsiz sapsız insanlarla istila edilmesine karşı çıkıyor. Ben de, bir Türk olarak, ülkemde Arap istemiyorum. Siz çok istiyorsanız Araplarla aynı binada oturun, çocuklarınız aynı okula gitsin de görelim din kardeşliğinizi. Bunların geldiği yerden Türkler kaçıyor. Arap çocuklarının gittiği okulların pek çoğunda eğitim felç. Sizin için hava hoş tabii, faturayı başkası ödüyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay