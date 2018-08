Mutlu evliliğin sırları nelerdir?

Psikoterapist/Aile Çift Ve Evlilik Terapisti Uzman Psikolog Naciye Tokaç, Evlilik ortamının sıcak, güven veren ve mutlu bir ortam olmasını sağlayan şeyin, eşlerin birbiri ile iyi anlaşmaları, uyum ve bağlılıklarına bağlı olduğunu söyleyerek, "Bunları gerçekleştiren eşler oldukça şanslıdır çünkü pek çok evlilikte bu mümkün olmamaktadır. Büyük umutlar ve beklentilerle atılan imzalar ardından oluşan olumsuzluklar, tüm hayallerin yıkılmasına yol açar. Birçok farklı nedenle süren anlaşmazlıklar, gerginlikler, ilişkide yaşanan tatminsizlikler, birbirini suçlamalar ve en sonunda kaçınılmaz ayrılıklar gerçekleşir. İster büyük aşklarla evlenilmiş, isterse görücü usulü evlilikler olsun, bu kaçınılmaz son her evlilik çeşidinde görülmektedir" dedi.

Evliliklerde mutlu olmanın ve uzun yıllar mutlu bir evlilik sürdürmenin yolunun kişiler arasındaki diyalog olduğunu kaydeden Tokaç, "Çiftlerin çoğunlukla birlikte yaşamalarında başarılı veya başarısız olmasını etkileyen en önemli etkenlerden birisinin birbirlerine karşı kullandıkları sözcükler olduğunu çoğu zaman görmekteyiz. Birbirinizle konuşurken; kendi deneyimlerinizi karşınızdaki ile paylaşmak isteğinizi, karşınızdaki insana verdiğiniz değeri ve onun sizin için ne kadar önemli olduğunu anlatabilirsiniz. Konuşurken söyledikleriniz ve işittikleriniz kadar bir dünya paylaşıyorsunuzdur. Birbirinize duyduğunuz sevgi, güven ve saygıyı sözcükleriniz iletir karşınızdakine. İlişkiyi canlı tutan en önemli bağlardan biridir iletişim bağı." diye konuştu.

Uzman Psikolog Naciye Tokaç, evlilikte mutlu olmanın 4 sırrını şöyle sıraladı:

KARŞILIKLI KONUŞUN

Birbirinize aklınızdan geçen her şeyi söyleyin. Sevginizi, saygınızı, ne kadar güvendiğinizi, beklentilerinizi, kaygılarınızı, korkularınızı, isteklerinizi ve istemediklerinizi. Her şeyi ama her şeyi söyleyin. Çoğu kişi aslında bunları yaptığını düşünecektir ama gerçekten açıkça söylüyor musunuz? Yoksa ima etmek ve ipucu vermek gibi işlevsiz yollar mı kullanıyorsunuz? Dolaylı iletişim; riskli ve kazancı en düşük iletişim şeklidir. Duygu, düşünce ve isteklerinizi açıkça ifade etmek her zaman etkili ve kazançlı iletişim yoludur.

İMADAN KAÇININ

Birçok çift eşinin ne düşündüğünü açıkça sormak yerine onun ne düşündüğünü anladığını varsayar ve çoğu zaman onun sözlerini tamamlamasına bile izin vermez. Eşinizin düşünceleri hakkında konuşmak, onun bireyselliğini yitiren bir durumdur ve bu onu oldukça sinirlendirecek, sonuçta da size açıklama yapmak istemeyecektir. Siz ise aslında onun ne düşündüğünü tam anlayamadan kendi varsaydığınız düşünceleri gerçek sanarak belki de olması gerekenden farklı duygu ve düşünceler içerisine gireceksiniz.

OLUMSUZ VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ İFADELERDEN KAÇININ

Çiftlerden birisinin başkalarının olduğu veya olmadığı ortamlarda eşi hakkında olumsuz ve küçük düşürücü konuşmasının çiftlerin arasındaki bağlılığı tehlikeye atan en büyük faktör olduğunu çoğu zaman görmekteyiz. Herhangi bir toplumda bulunmak; zaten kızgın olduğunuz ve anlaşılamadığınız eşinizi şikayet edebilmek için size bir fırsat sunabilir. Eşiniz karşısında kendinizi güçsüz ve incinmiş hissediyor olabilirsiniz, bu nedenle kendinize yandaş bulmak veya haklı olup olmadığınızı değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ancak başkalarının yanında veya birlikte olduğunuz zamanlarda eşinizi küçük düşürücü ve olumsuz konuşmanız size fayda sağlamayacak aksine eşinizin sizinle iletişiminizi bozacak ve size karşı daha fazla öfke duymasını sağlayacaktır.

BİRBİRİNİZİ DİNLEYİN

Bir diğer önemli nokta ise dinlemektir. Yetişkin birisi dinlenildiğini hissettiği bir zamanda kendisini güvende, değer verilen, şefkat duyulduğunu ve sevildiğini hissettiren bir durumdur. Dinleme beceriniz ne kadar güçlüyse eşinizle aranızdaki sevgi ve saygı bağı o denli artacaktır. Eşinizin söylediklerinin doğru, yararlı ve mantıklı olup olmadığını anlamak için dinleyin. Bir savcı, bir dedektif, bir yargıç gibi dinlememeye özen gösterin. Böyle yaptığınızda eşiniz sorgulandığını hissedecek ve anlatmak istediklerini kesecektir. Etkili dinlediğinizi konuşmanıza onun söylediklerini de katarak devam ederek hissettirin."