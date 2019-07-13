Mutlu bağırsakların sırrını açıklıyoruz!

Bilim insanları bağırsakların, vücudun ikinci beyni olduğunu belirtir. Bağırsaklar sağlıklı ve huzurluysa tüm beden rahattır. Bunun için düzgün çalışan bir sindirim sistemine ihtiyaç duyarız. Kabızlık sorunu yaşayanlar bu nedenle birçok sağlık sorunu ile zaman içinde karşı karşıya kalır.

Kefir tüketmeyi ihmal etmeyin

Sağlıklı bir sindirim sistemi için her gün probiyotik ve prebiyotikler tüketmeliyiz. Bunun için yapılacak en iyi şey; günde bir bardak kefir içmek. Kefir hem bağırsakların mutluluğunu sağlar hem de bağışıklık sistemini koruyarak uzun yıllar dinç kalmamıza yardımcı olur. Elbette, ciddi anlamda kabızlık sorunu yaşayanlar için çoğu zaman kefir tek başına işe yaramıyor. Böyle anlarda bağırsaklarınızı mutlu edecek bir başka içecek tüketebilirsiniz. Bu konuda size birazcık yardımcı olalım. Aktartan kolaylıkla bulacağınız rezene ile hazırlayacağınız bir fincan çay bağırsaklarınızı fazlasıyla mutlu edecek.

Rezene çayının faydaları nelerdir?

Kabızlık sorununu çözer.

Şişkinliği ortadan kaldırır.

Gaz sorunun çözümüne yardım eder.

Metabolizmayı hızlandırır.

Tansiyonu dengeler.

İştahı düzenler.

Sindirimi hızlandırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Emziren kadınlarda sütün miktarını artırır.

Rezene çayının ağrı kesici özelliği vardır. Özellikle baş ağrınız varsa kullanabilirsiniz.

Bebeklerde kolik ataklarına iyi gelir.

Rezene çayı nasıl yapılır?

1 Su bardağı su

2 çay kaşığı rezene tohumu

Suyu çaydanlığa alın ve kaynatın.

Kaynayan suyun içerisine rezene tohumlarını atın.

Rezene tohumları 2 dakika kaynadıktan sonra ocağı kapatın.

Çay yaklaşık 5 dakika demlendikten sonra süzerek bardağa alın.

Arzu ederseniz çayınızı limon, bal ve tarçınla tatlandırabilirsiniz.