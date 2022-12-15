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Kadın - Aile Mutlaka bunları yapın! Otel çalışanlarının temizlik sırlarını evinizde uygulayın bakın ne oluyor! Yeni bilgiler
Kadın - Aile

Mutlaka bunları yapın! Otel çalışanlarının temizlik sırlarını evinizde uygulayın bakın ne oluyor! Yeni bilgiler

Hızlı ama yararlı bir temizliğin sırlarını en iyi kim bilir? Tabi ki otellerde çalışan görevliler! Otel çalışanları hem fazlasıyla pratiğe sahiptir hem de evdeki temizliğinizde size de yardımcı olabilecek tavsiyelerle doludur. Temizlik olayında inanılmayacak yeni bilgiler! Çarşaftan, mutfak aletlerine kadar... Bu yöntemler ev hanımları için inanılmaz kurtuluş!

Yeniakit Publisher
2022-12-15 15:09:00 - 2022-12-15 15:23:02
Mutlaka bunları yapın! Otel çalışanlarının temizlik sırlarını evinizde uygulayın bakın ne oluyor! Yeni bilgiler

ÖNCE DAĞINIKLIĞI TOPARLAMAK

Otel çalışanları temizliğin gerçekten yararlı olabilmesi için önce odadaki tüm dağınıklıktan kurtulmanız gerektiğini bilir. Çöplerinizi atın, çarşafları ve havluları yıkamaya atın ve yerine ait olmayan tüm eşyaları kaldırıp toparlayın. Önce dağınıklık toplamak, toz alırken sonrasında zaten ya atmanız ya da kaldırmanız gereken eşyaların engel olmasını önler.

MİKROFİBER BEZ TERCİH ETMEK

İyi temizliğin sırrı kullandığınız bezin kalitesinden geçer. Mikrofiber bezler en ideal seçimdir. Eğer mikrofiber beziniz yoksa %100 pamuk olan, eski bir yastık kılıfı ya da t-shirt’ü biraz ıslatıp beze çevirin. Mikrofiber ve pamuğun, otellerde de, bu kadar sıklıkla tercih edilmesinin sebebi toz ve kiri daha iyi toplamalarıdır.

HIZLI YATAK YAPIMI İÇİN : ETİKETE BAKMAK

Büyük yatakları yaparken çarşafları doğru ve hızlı sermek zaman harcayıcı bir işlem haline gelebilir. Sürekli ya ters ya yanlış çarşaf takıp düzeltmeniz gerekiyorsa otellerde uygulanan etiket taktiğini uygulayın. Etiket her zaman aşağıya bakan taraftadır. Böylece çarşaftaki etiketi tespit edip neyin düz olduğunu hızlıca anlayabilirsiniz.

PERDELERİN TOZUNU ALMAK

Toz parçacıkları ne kadar temizlik yaparsanız yapın her gün oluşmaya ve oda içinde dağılmaya devam edecektir. En çok biriken yerlerden biri ise temizlemeden geçilen perdeler! Perdelerin tozunu çıkarabilmek için en basit yollardan biri el bezinizle üstlerine vurmaktır. Bez, perdeden tozu çıkaracak kadar kuvvetli ancak eliniz yoracak kadar ağır değildir. Tabi ki aşağıdaki fotoğrafta olduğu gibi süpürgenizi de kullanabilirsiniz. Ancak tozunu vurarak çıkarıp sonrasında perdenin altındaki zemini süpürmek daha yararlıdır.

 

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