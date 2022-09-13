Müthiş zayıflama çayı: Yatmadan önce içince yağ yakıyor! Uyurken zayıflatıyor

Yatmadan önce içince yağ yakıyor! Uyurken zayıflatıyor

Fazla kilolarınızdan ve bölgesel yağlarınızdan şikayetçiyseniz hemen kendinize uygun bir diyet ve egzersiz programı belirleyerek zayıflamaya başlayın.

Ancak beslenme listenize zencefil çayını eklemeyi unutmayın. Çünkü düzenli olarak içilen zencefil çayı, incecik olmanız için size büyük yardımcı olacak. Yavaşlayan metabolizmayı harekete geçiren zencefil çayı, özellikle yatmadan önce içildiğinde uykuda bile zayıflamanızı sağlar.

ZENCEFİL ÇAYININ FAYDALARI

Zencefil çayı bağışıklığı güçlendirir.

Mide sorunlarına ve mide bulantısına iyi gelir.

Zencefil çayı, sindirim sistemini destekler.

Vücuttaki iltihabı azaltır.

Kas ve eklem sorunlarının giderilmesini sağlar.

Zencefil çayı solunum sistemini düzenler.

Kolesterol seviyelerinin düşmesine fayda sağlayabilir.

Ağrı kesici özelliği bulunur.

Zencefil çayı, stresi azaltır.

Kilo ve Kan şekeri kontrolü sağlayabilir.

Uzun süre tokluk hissi verir.

Sakinleştirici özelliği bulunur.

ZENCEFİL ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

"Zencefil çayı zayıflatır mı?" diye soruyorsanız. Bunun cevabı "evet" olarak verilebilir. Zencefil çayı içerek yavaşlayan metabolizmanızın daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Gece yatmadan 30 dakika önce içilen 1 bardak zencefil çayı, gece boyu metabolizmanızı çalıştırır ve uykuda bile yağ yakmanızı sağlar.

Zencefil çayı içerken diyet ve egzersiz yapmayı da sürdürürseniz çayın zayıflama etkisi artırmış olursunuz.

Hem egzersiz yapıp hem de yatmadan önce zencefil çayını tüketirseniz kilo verdiğinizi çok kolay bir şekilde fark edebilirsiniz.

YAĞ YAKAN ZENCEFİL ÇAYINI YAPMAK İÇİN...

Zencefil çayını evde kolay bir şekilde yapabilmeniz mümkün. Zencefil çayını yapmak için 3 tane limon, 1 adet taze zencefil 1 buçuk yemek kaşığı toz kırmızı acı biber ve 4 litre suya ihtiyacınız var.

Tencerenin içine suyu koyun ve kaynatın. Su kaynadıktan sonra içerisine limonun suyunu sıkın.

Ardından taze zencefili rendeleyip suyu ekleyin. Son olarak da acı biberi ekleyin ve yaklaşık 15 dakika daha kaynamaya bırakın. Eğer çok acı olduğunu düşürseniz bardağa koyup içerken 1 çay kaşığı bal ile tatlandırabilirsiniz. Hazırladığınız zencefilli karışımı her gece yatmadan önce 1 bardak için.

TOZ ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Hem sağlığa hem de zayıflama süreçlerine çok faydası olan zencefil çayını, toz zencefilden yapmak da oldukça basit. Bu son derece yararlı olan zencefilin etkilerinden 10 dakikadan kısa bir süre içinde faydalanmaya başlayabilirsiniz.

Toz zencefil çayı hazırlamak için 2 bardak su kaynatın. Kaynayan suyun içerisine 2 çay kaşığı kadar toz zencefil ekleyin. Ekledikten sonra 5 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Daha sonra fincanın içerisine süzün ve afiyetle tüketin.

Müthiş Zayıflama Çayı Tarifi İçin Malzemeler

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

1 çubuk tarçın

2 poşet yeşil cay

Yarım limon (suyu sıkılıp kabuğuyla konulacak)

4-5 tane karanfil

Müthiş Zayıflama Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün malzemeleri bir tencereye koyuyoruz üzerine 1 litre kaynamış su koyup kapağı kapatıyoruz.

Demlenmesini bekliyoruz.

Gün içinde tamamını bitiriyoruz.

Her gün yeni hazırlamalıyız.

Sabahları aç karnına bir bardak mutlaka içiyoruz.

Yağ yakıcı ve kabızlık giderici içecek! Anında yağ yakıcı detoks suyu tarifi