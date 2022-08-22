Müthiş zayıflama çayı tarifi: En hızlı kilo verdiren bitki çayı

Diyet ve egzersiz yaptığınız bu süreçte metabolizmayı hızlandıran müthiş bitki çayları içerek yağ yakımını kolaylaştırabilir ve kısa sürede kilo verebilirsiniz.

Sadece bitki çayı tüketerek zayıflamak mümkün değildir. Ancak zayıflama sürecinde olan kişilere yardımcı olan, metabolizmayı hızlandıran ve yağ yakıcı etkiye sahip olan bazı bitki çayları vardır. Diyet sürecinde bu bitki çaylarını tüketerek daha kolay bir şekilde zayıflama formuna girebilirsiniz.

En Hızlı Yağ Yakan Bitki Çayı

Yeşil çay;

Malzemeler:

Bir tutam yeşil çay

Bir fincan su

Yapılışı;

Bir fincan su cezvede kaynatılır ve ocağın altı kapatılır. Kaynamış suyun içerisine bir tutam yeşil çay eklenir ve demliğin kapağı kapatılarak 10 dakika demlenmesi beklenir. Ardından afiyetle içilir.

Müthiş Zayıflama Çayı Tarifi İçin Malzemeler

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

1 çubuk tarçın

2 poşet yeşil cay

Yarım limon (suyu sıkılıp kabuğuyla konulacak)

4-5 tane karanfil

Müthiş Zayıflama Çayı Tarifi Nasıl Yapılır?

Yaz yaklaşırken süper bir yağ yakıcı çay tarifimiz var



Bütün malzemeleri bir tencereye koyuyoruz üzerine 1 litre kaynamış su koyup kapağı kapatıyoruz. Demlenmesini bekliyoruz. Gün içinde tamamını bitiriyoruz. Her gün yeni hazırlamalıyız. Sabahları aç karnına bir bardak mutlaka içiyoruz.