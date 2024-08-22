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Ekonomi Müthiş kampanya! 1 euroya uçak bileti!
Ekonomi

Müthiş kampanya! 1 euroya uçak bileti!

Yeniakit Publisher
2024-08-22 17:20:00 -
Müthiş kampanya! 1 euroya uçak bileti!

Türk Hava Yolları'nın yan kuruluşu AJet'ten 1 euroya uçuş kampanyası. 25 bin koltuk ayrıldı.

Avrupa'dan Türkiye'ye 1 euroya uçak bileti kampanyası. Türk Hava Yolları'nın yan kuruluşu AJet'ten 1 euro artı vergilerden başlayan uçuş kampanyasına imza attı. Kampanya AJet'in sosyal medya sayfasından duyuruldu.

AJet'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 22-24 Ağustos'ta alınan 1 euro ve artı vergilerden oluşan kampanyalı biletlerle, 22 Ağustos ila 24 Ekim arasında seyahat edilebilecek.

Kampanyanın dahil edildiği ülkeler de açıklandı. Buna göre Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan'dan çıkışlı ve Türkiye varışlı tek yön tüm uçuşları kapsayacak.

Kampanya kapsamında 25 bin koltuk satışa sunuldu.

AJet paylaşımı şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avrupa'dan Türkiye'ye 1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla uçma fırsatını kaçırmayın!

Biletleme Dönemi: 22 - 24 Ağustos 2024 Seyahat Dönemi: 22 Ağustos - 24 Ekim 2024

 

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