Müthiş görüntüler! 45 hafize hafızlık belgesini aldı, törenle taç giydi: Hedefimiz imanlı, takvalı, ilim dolu ve şuurlu bir nesil yetiştirmektir!

Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 45 hafize için tören düzenlendi.

Kadınlara yönelik düzenlenen törende; İTTİHADUL ULEMA Genel Başkanı Molla Enver Kılıçarslan ve Peygamber Sevdalıları Onursal Başkanı Mehmet Göktaş ilmin ve hafızlığının önemine dair birer konuşma yaptılar.

Programda duygulu anlar yaşanırken 45 hafize taç giyerek mezuniyet belgelerini ve kendilerine takdim edilen hediyeleri aldı.

"Bundan sonraki hayatlarında da kendilerine başarılar diliyoruz"

Programla ilgili İLKHA'ya açıklamalarda bulunan İTTİHADUL ULEMA Üyesi Molla Mehmet Ali Altun, 45 öğrencinin hafız olma şerefine nail olduğunu belirtti.

Altun, "İTTİHADUL ULEMA'nın hem ilmi hem de Kur'an-i alanındaki çalışmalarından halkımız haberdardır. Rabbimize hamd olsun seydalarımızın ve hocalarımızın katkı ve emekleriyle bu hizmete her gün yeni bir hizmet ekleyerek devam ediyoruz. Bugün de Rabbimize hamd olsun 45 kızımız hafız olma şerefine nail oldular, taçlarını giydiler, mezuniyet belgelerini ve hediyelerini takdim ettik. Bundan sonraki hayatlarında da kendilerine başarılar diliyoruz." dedi.

"Hafızlık çocukların hayatında güzel bir başlangıçtır"

Amaçlarının şuurlu bir nesil yetiştirmek olduğunu vurgulayan Altun, "Âlimler ve Medreseler Birliği olarak toplumumuzun maslahatına ve ıslahına yönelik çalışmalarımıza en ufak bir aksaklık göstermeden devam edeceğiz. Medreselerimizde hocalarımızla ve bütün imkânlarımızla halkımızın değerleri konusunda onların hizmetindeyiz. Hafızlık çocukların hayatında güzel bir başlangıçtır. Bunu ilim ve irfanla taçlandırmak lazım. Bu çocuklarımızın eğitimi devam edecektir. Hedefimiz Rabbimizin mesajını çocuklarımıza anlatmak, fehmettirmektir ve yarınlara imanlı, takvalı, ilim dolu ve şuurlu bir nesil yetiştirmektir. Bu manada katkısı olan hocalarımızdan, seydalarımızdan ve bu işin iaşe kısmını üstlenen hayırsever Müslümanlardan Rabbim razı olsun." Diye konuştu.

"Bu dönemde çocuklarımız için en güvenilir yer medreselerdir"

Hizmetlerine ara vermeden devam edeceklerini söyleyen Altun, "İnşallah bundan sonra ara vermeden hizmetlerimizi en güzel seviyeye taşımak için büyük ceht ve gayret içerinde olacağız. Rabbim bu tür programları çocuklarımızın ve gençlerimizin ıslahına ve hidayetine vesile kılsın. Ortam bir cehennem ve ifsadın ateşi evlere kadar girmiş. Çocuklarımız güvende değil, emniyette değil, hiç kimse kendi çocuğunun yarını için güzel bir şey düşünemiyor, dolayısıyla endişe ve kaygıların yoğun olduğu bir dönemde çocuklarımız için en güvenilir yer medreselerdir. Eğer çocuklarımızı ilim ve Kur'an'la tanıştırır ve şuur kazandırırsak çocuklarımızı kazanabiliriz. O yüzden velilerimize zaman kaybetmeden ve çocukları ifsadın kucağına düşmeden hidayet, edep ve adap mektepleri olan medreselere çocuklarını yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. İTTİHADUL ULEMA bütün imkânlarıyla milletimizin değerlerine seferber durumda ve kapılarımız bütün Müslümanlara açıktır" dedi.

"Kızımın aldığı hafızlık icazetinin heyecanı içerisindeyim"

Hafize olan kızının icazet törenine katılmak için etkinliğe gelen Recep Taş ise duygularını paylaşarak, "Yaklaşık üç sene önce kızımı İTTİHADUL ULEMA'nın bünyesinde olan hafızlık programına yazdırdık. Elhamdülillah bugün de hafızlıklarını bitirip taçlarını taktılar. Bu süreçten sonrada Arapça ilmini okuması için tekrardan kaydını yapacağız. Bütün ağabeylerimize, kardeşlerimize ve herkese de öneriyorum. Hafız babası olmak çok güzel bir duygudur. Kızımın aldığı hafızlık icazetinin heyecanı içerisindeyim. Ailemizde ilk hafız olduğu içi inşallah diğer çocuklarımıza da örnek olacaktır. Rabbim hafızların sayılarını çoğaltsın ve ilmin yücelmesi adına çaba sarf edenlerden eylesin." İfadelerini kullandı.

"Kurtuluş İslam'da olduğu için çocuklarımızı böyle güzel yerlere gönderdik"

Hafızlık eğitimi için iki kızını İTTİHADUL ULEMA'nın medreselerine gönderen Hasan Gültekin de duygularını şu sözlerle paylaştı:

"İkiz kızlarım hafızlığa bir sene önce hayırlısıyla başladılar. Kızlarımızın birinci seneleridir. Arkadaşları icazet aldılar. Biz de o heyecanla programa geldik. Allah nasip ederse böyle bir günü kızlarım için bize de nasip eder. Bu organizasyonu yapan herkesten Allah razı olsun. Kurtuluş İslam'da olduğu için çocuklarımızı böyle güzel yerlere gönderdik."

Kaynak: İLKHA