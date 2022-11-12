Müthiş gelişmenin müjdesi verildi: Artık Türkiye'de üretilecek

Başkan Erdoğan TOGG'un üretiminde kullanılan yurt dışından alınan robotik sistemlerle ilgili "Biz bu robotik sistemi yurt dışından alamaz mıyız? Bu sistemler belki kısa bir süre sonra ülkemde de üretilir hale gelecek." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası, aralarında Ülke Tv İstihbarat şefi ve program sunucusu Mustafa Yıldız'ın da olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçen ay Türkiye'nin yerli ve milli arabası TOGG, seri üretim bandından Anadolu kırmızısı rengiyle inerken siz de direksiyondaydınız. Seri üretimin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü de böylelikle açılmış oldu. Yerli ve aynı zamanda global bir marka olma yolunda TOGG’un geleceğiyle ilgili neler öngörüyorsunuz? Yine Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında önümüzdeki yıllarda özellikle yerli üretimi odağına projeler görecek miyiz?

Her şeyden önce TOGG fabrikasındaki üretim bütünüyle robotik. Araçların bütünü o robotik sistemle üretiliyor. O gün biz bunları gördük. Ben de eşimle fabrikaya girene kadar olayı çok daha farklı tahayyül ediyordum ama girdikten sonra çok daha farklı yaşamaya başladım. Tabii bunlar ne demeye başladılar? ''Bunlar İtalya’da üretiliyor'' dediler.

Yani bu kadar da ahlaksızlar. Biz bu robotik sistemi yurt dışından alamaz mıyız? Bunun yanında bu robotik sistemler belki kısa bir süre sonra ülkemde de üretilir hale gelecek. Bizim yerli ve milli noktasında da olay sadece bununla kalmayacak tabii. İHA, SİHA, Akıncı üretimi de görülmeli.

Bay Kemal de bir kere gitmiş oraya galiba ama buna rağmen adam hala yalan söylüyor. Temel efendi de gitmiş o da yalan söylüyor; yeterli değil filan diyor. Yani bunları anlamak mümkün değil. Bizim işimiz tabii sadece bunlar da değil. Mesela BMC’nin zırhlı araçları var. Şu anda buna benzer birçok alanda, ağır sanayide, ileri teknolojide fabrikalarımız var. Bunlarla beraber gümbür gümbür inşallah yola devam ediyoruz.