Müthiş başarı: Milli hava savunma füzesinin menzili 4 kat arttırıldı!

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 17 Aralık 2021 günü CNN Türk’te düzenlenen Akıl Çemberi programının konuğu oldu. İzleyicilerin sosyal medya üzerinden “#AkılÇemberi” etiketi ile sorularını iletebildiği programda Prof. Dr. İsmail Demir, hava savunma füze projelerine yönelik açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda Demir, Hisar-O+ hava savunma füzesine booster (Siper Blok-1) eklenerek elde edilen ara çözümün menzili 4 kat arttırdığını söyledi. Demir, Hisar-O+ booster konfigürasyonu ile elde edilen çözümün ayrıca SAMP-T hava savunma füzesinin irtifasına yaklaştığını da belirtti.

Siper füzesinin atışı Sinop Test Merkezi’nde gerçekleştirildi. Siper füzesi, Türkiye’nin katmanlı hava savunma ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen Siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek. Proje ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda ilk olarak alçak irtifa Korkut sistemlerinin seri üretim ve teslimatlarına başlandı ve halen devam ediyor. Sonrasında portatif özellikli araçtan atılan alçak irtifa Sungur hava savunma sistemi hizmete alındı. Devamında alçak irtifa hava savunma füze sistemi Hisar-A+ füzesinin teslim edilirken, orta irtifa hava savunma sistemi Hisar-O+ füzesinin geliştirmesi sürerken, bir yandan seri üretimi de başladı.

Siper ise bu katmanlı sistemde bütün bu sistemlerin ötesinde uzun menzile sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, daha önce yaptığı açıklamada yüksek irtifa hava savunma sistemi Siper’den önce 100 kilometreye kadar etkili menzil ve 20 kilometrenin üzerinde bir irtifaya sahip bir ara ürün beklentisinde olduklarını söylemişti. Bu füzeyi Siper’in izleyeceğini dile getiren Demir, Siper’i de 2023 yılında devreye almayı planladıklarını açıklamıştı.

SİPER Batarya Yapısı

SİPER’in batarya yapısında Hava Kuvvetleri Radar Ağı – RADNET’e bağlı bulunan Filo Kontrol Merkezi (FKM) görülüyor. Atış Kontrol Merkezi (AKM) verileri Haberleşme İstasyon Aracı (HİA) ile FKM’ye aktarıyor. Aktarım için ise Haberleşme Röle Aracı (HRA) kullanılıyor. Altılı füze lançerlerine sahip dört adet füze atıcı aracın yer aldığı tasvirde Füze Taşıma Yükleme Sistemi (FTYS) aracı da bulunuyor.

Tasvirde ayrıca Barış Kartalı Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HEİK)’ndan Link-16 ile veri aktarılması yer alıyor.

Kaynak: DefenceTürk