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Mutfaktaki pratik bilgiler

Mutfakta pratik bilgiler zaman kazandırır. İşte işinizi kolaylaştıracak pratik bilgiler…

04 Kasım 2018 Pazar 19:57
Mutfaktaki pratik bilgiler

TUZLU ÇORBALARIN TUZUNU AZALTIN

Çorba yaparken tuzu fazla mı kaçırdınız? Tuzlu çorbayı kurtarmak için, soyulmuş patatesleri tencereye atın. Patates aşırı tuzun bir kısmını emecek ve çorbanızı koruyacaktır!

PİLAVIN ALTI TUTARSA

Pilavı pişirirken ocaktan doğru zamanda almak önemlidir. Eğer fazla pişirirseniz, tencerenin dibindeki pirinç yanabilir ve yanan pirinçler pilavın tadını değiştirebilir. Bu durumda pilavı kurtarmanın kolay bir yolu var! Sadece 5-10 dakika pirinç üstüne bir dilim beyaz ekmek koyun. Ekmek, yanmış lezzet ve aromayı alarak pilavın lezzetini verir. (pilavı alırken tencere dibindeki yanık pirinçleri almamaya dikkat edin)

PATLAMAMIŞ MISIR KALMAMASI İÇİN

Ev yapımı patlamış mısır yerken arada patlamamış taneler de kalır. Bunu önlemenin basit bir yolu var. Patlamış mısır tanelerini patlatmadan önce yaklaşık 10 dakika suya batırın. Suyun verdiği nem, pişirme sırasında her çekirdeğin içinde daha fazla buhar oluşturur ve bu da patlamasına neden olur.

PATATESLERİN FİLİZLENMESİNİ ÖNLEMEK

Patateslerinizi saklarken filizlenmesini istemiyorsanız, patatesleri sakladığınız sepete bir elma koyun. Elma erken filizlenmeyi önlemeye yardımcı olacaktır.

DAHA HIZLI BUZ ÇÖZME
Etin yüzeyine beyaz sirke dökerek eti çabucak çözebilirsiniz. Sirke, etin donma sıcaklığını düşürerek daha hızlı çözülmesini sağlar. Ek bir bonus olarak, sirke de eti yumuşatmaya yardımcı olacak!

YEMEĞİN FAZLA YAĞINI ALIN

Soslar, stoklar, çorbaları aşırı yağdan kurtulmak için harika bir ipucu. Bir kâğıt havluya birkaç buz küpü sarın, ardından çorbasının üst kısmına sürün. Buz küpleri aşırı yağları katılaşmasını sağlar. Bu sayede fazla yağı kaşıkla almak çok kolay olur.

BUZSUZ DONDURMA

Dondurduğunuz yiyeceklerin yüzeylerinde buz bulunması onların tadlarını etkileyebilir. Buzlu tabakanın ilk etapta oluşmasını önlemek çok kolay! Dondurucunuzu atmaya hazır olduğunuzda, kapağı kapatmadan önce bir parça balmumu kağıdını dondurulacak yiyeceğin yüzeyine bastırın. Bu yüzeyin buz tutmasını önler.

KEKİN YAPIŞMASINI ÖNLEMEK

Taze pişmiş kekin tavaya yapışmamasını sağlamak için nemli bir havlu kullanın. Tavayı fırından çıkardıktan sonra, nemli havluya birkaç dakika sarın ve soğumasını sağlayın. Ardından tavayı bir tabağa alın ve kek hemen çıkacaktır

HIZLA SICAK PİŞİRME MALZEMELER

Tariflerde genellikle yumurta ve tereyağının oda sıcaklığında olması isteniyor. Bu süreci hızlandırmak için kolay bir yol var! Yumurtaları ve sarılı tereyağını 5-10 dakika boyunca bir bardak ılık suya koyun. Hemen oda sıcaklığına gelecektir.

EŞİT PİŞİRME İÇİN

Kızartmalar, sebzeler ve patates gibi yiyecekleri pişirirken bir kaç çevirmeniz gerekir. Fırında yapacağız zaman önceden fırın tepsisi sıcak olursa çevirmeye de gerek kalmaz.

STRECİ KOLAY KULLANMAK İÇİN

Streç film ile bir şey saracağınız zaman tam bir mücadele başlar. Oysa ruloyu buzdolabına koyarsanız sarma işlemini çok daha kolay yaparsanız.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 19:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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