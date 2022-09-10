Doğal Temizlik Karışımları İşe Yarayacaktır

Bu amaçla kullanacağınız en basit ev temizliği maddesi karbonat, tuz ve sirke karışımıdır. Doğal bir ürün halinde kullanacağınız bu karışım kaynattığınız bir litre kadar sıcak suyun içine bu üç maddenin atılmasıyla elde edilir. Böylece yağlar çözülür ve koku oluşmaz. Sadece karbonatı ve sirkeyi karıştırıp bu maddeyi lavaboya dökerek de sonuç alabilirsiniz.

Bir bardak ısıtılmış limon suyunun içine bir su bardağı karbonatı karıştırarak hazırlayacağınız köpüklü çözelti de çok işe yarar. Önce lavaboya dökün, sonra on dakika bekleyin ve bu kez üzerine kaynar suyu dökün. Haftada iki kez bu işlemi yaparsanız mutfaktaki kökü kokuları bir çeşit doğal temizleme ürünü ile önlemiş olacaksınız.

Karbonat Temizliği

Bir çay kaşığı karbonatın üzerine sevdiğiniz bir ev kokusundan biraz ilave edin ve akşamları işiniz bittikten sonra bunu lavaboya dökün. 10 dakika bekleyip üzerine sıcak su ilave edin. Koku böylece lavabo borusunun kıvrımlarına kadar ulaşır.

Günün keyifli zamanlarında içilen bir fincan kahvenin telvelerini de lavaboya dökün ve üzerine sıcak suyu açın. Kahve telvesi donmuş yağların çözümünde faydalıdır. Sonuçta birikmiş kalıntılar olmazsa kokular da olmaz. Mutfaktaki gider kokusu nasıl önlenir sorusunun en zevkli ve pratik çözümü belki de budur.

Mutfakta lavabo giderlerinden başka koku yapan diğer öğeler içinde akla hemen kesme tahtaları geliyor. Bu malzemeyi temizlemek için de kimyasal katkılı temizlik malzemelerini kullanmamanız iyi olacaktır. Ya da sonrasında bol sıcak su ile güzelce durulayın.

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