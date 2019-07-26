Mutfak süngerleri sandığınız kadar temiz değillerdir. Hatta yapılan bir araştırmaya göre, bulaşık süngerlerinin klozetlere göre 200 bin kat fazla mikrop barındırdığı tespit edilmiştir.

Evdeki en kirli alanlardan biri kabul edilen süngerler, ciddi hastalıkları yaygın hale getirebilirler. Dikkat edilmediği takdirde salmonelle, e.coli ve campylobacter gibi bakterilerin üreme noktası olabilirler. Bu bakteriler için en elverişli ve beslenilesi alanlar, nemli ve yemek artıklarının bulunduğu bölgelerdir.

Mutfak süngerlerini temizlemenin püf noktaları

Bulaşık süngerlerinizi kullandıktan sonra, mutlaka herhangi bir deterjanla yıkayıp, iyice kurumasını sağlayın.Bunun yanı sıra kullanım zamanınıza göre sık sık süngerinizi değiştirin. Özellikle akşamları yatmadan önce, bütün bir gece nemli kalacağını düşünürsek, gece kurulamasını yapmanızda da fayda var. İlk alınması gereken önlerler bunlar olmalıdır.

Beyaz sirke

Sirke, son zamanlarda temizlikte sıklıkla kullanılıyor. Beyaz sirkenin ph derecesi, tam da süngerin temizlenmesi için gereken miktardadır. Mikropların kırılması, süngerin temizlenmesi ve bunlarla birlikte gelecek olan hijyeni sağlamak için süngerinizi sirke ile kaynatın.

Öncelikle bir bardak kadar suyu kaynatın ve bir miktar içerisine sirke ilave edin.Süngerinizi bu su içerisinde 20 dakika boyunca kontrollü bir şekilde kaynatın.

Limon suyu

Doğal bir antibakteriyel olan limonu, sünger temizliğinde kullanabilir ve bunun sayesinde mutfağınızın da temiz kokmasını sağlayabilirsiniz.

Kaynar suyun içerisine yarım limonu sıkın ve kabuğunu içerisine atın. Ardından bu su içerisinde süngerinizi kaynatın. Dilerseniz durulayabilirsiniz.

Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı, doğada bulunan antimikrobik bir maddedir. Etkisi oldukça güçlüdür.

Bir miktar kaynar suya birkaç damla çay ağacı yağını ekleyip süngerlerinizi ve bunun yanı sıra mutfak bezlerinizi de temizleyebilirsiniz.

Bu yöntemleri bulaşık deterjanı ile de yapmak mümkün. Fakat daha doğal ve etkili yöntemler olması amacı ile beyaz sirke, çay ağacı yağı ve limon kullanmak gerekir.