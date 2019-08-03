Mutfak bezlerini dezenfekte ediyor musunuz?

Mutfakta bulunan en kirli eşyalar tava, tencereler değil, mutfak bezleri ve süngerlerdir.

Sürekli nemli kalan mutfak bezlerin porblemi kumaş yapısı değildir. Havlulu kumaş, pamuk, sentetik elyaf, mikrofiber veya emici kağıttan yapılmış birçok farklı tip mutfak bezi bulmak mümkün. Buradaki problem, kirlerin direkt olarak bu bezlerle siliniyor olması ve nemli şekilde bırakılmasıdır.

Klasik gelebilir fakat mutfak havlularını kaynatmak, içerisinde biriken mikropların ölmesine sebep olur.

Doğal bir sirke kullanarak bir süre bekletip, kaynattığınız mutfak bezlerinden, daha fazla verim alabilirsiniz.

Dilerseniz kaynatma esnasında, beyaz sabun rendesi ya da arap sabunuda kullanabilirsiniz.

Genelde yağ ve kir karıştığında, mutfak bezlerinin üzerinde lekelenmeler oluşur. Bu lekelenmeleri mutfak kremi ve çamaşır suyu ile giderebilirsiniz.

Uyarı: Kaynatma esnasında çamaşır suyu kullanmamalısınız!