Mutfak, banyo, tuvalet en iyi nasıl temizlenir? Dikkat çeken püf noktaları detaylarını veriyoruz: Altın değerinde tarif

Aslında böyle olmak zorunda olmadığını söylemek istiyoruz. Bugünkü içeriğimizde tamamen doğal malzemeler ile tüm yüzeyleri temizleyebileceğiniz tek bir ürünü tanıtıyoruz hem de bu temizleyiciyi kendiniz yapacaksınız. Sadece evinizdeki malzemeleri kullanarak tüm yüzeyleri kolayca temizlemenizi sağlayacak bu ürün hayatınızı çok kolaylaştıracak! YANINDA BONUS TARİFLERİMİZDE VAR ELBETTE! İşte altın değerinde tavsiyeler...

Banyo ve tuvaletlerini temizleme konusunda çözüm arayan kişilerin doğal ürünler ile hazırlamış oldukları karışımlar en mükemmel sonuçları sunar.

Banyo temizlerken bunları mutlaka uygulayın! Tuvalet banyo temizliği püf noktaları: Doğal en iyi deterjan, gerekli malzemeler

Banyo, genellikle nemli ve ıslak olduğundan evin en sık temizliğe ihtiyaç duyan alanıdır. Eğer bu alan düzenli olarak temizlenmezse ıslaklık ve nemlilik sebebiyle mikrop ve bazı zararlı mikroorganizmaların ideal yaşam yerlerine dönüşebilir. Dolayısıyla bu alanın temizliği sağlık açısından çok önemlidir.

ALTIN TAVSİYE

Malzemeler

4 portakalın kabukları

1 cam şişe beyaz sirke

Farklı bir koku istiyorsanız, bitki yağı kullanabilirsiniz. Örneğin, limon yağı

1 büyük kavanoz

Tülbent veya oldukça ince bir süzgeç

Bir sprey şişesi

Hazırlanışı

Portakal kabuklarını cam kavanoza atın ve üzerini geçecek kadar sirke ilave edin. 3 hafta boyunca bekletin ve sirkenin portakal kabuklarından ihtiyacı olan tüm gerekli maddeleri almasına izin verin.

Güneş almayan ve oda sıcaklığında olan bir yerde bekletmeniz yeterli olacaktır. 3. Hafta sonunda tülbent yardımıyla karışımı süzün ve sprey şişeye alın. Üzerine yarı yarıya olacak şekilde su ekleyin. Leke ne kadar zorluysa o kadar çok kullanmanız gerekiyor. Bu sebeple birazını ayırıp seyreltmeden kullanmayı tercih edebilirsiniz. Son olarak içine seçtiğiniz bir bitki yağını ekleyin ve yüzey temizleyiciniz hazır! Gümüş banyo aksesuarları için elinizde gümüş temizleme bezi yoksa gözlük silme mendili de tercih edebilirsiniz. Ayrıca küvet yerine duvara monte edeceğiniz duşakabin daha fazla hareket alanı sağlar.

Raflardan toz alırken, ocağınızı yağ ve diğer yemek artıklarından temizlerken, banyonuzu temizlerken, yerleri silerken ve daha nicesi. Tüm yüzeyler için bu karışımı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Harika sonuçlar alacağınıza adımız gibi eminiz.

Tarif 2.

3 adet siyah çay poşeti

1 bardak kaynar su

Sprey şişe

1 bardak suyun içinde 3 adet poşet çay demlenir. Ardından süzüldükten sonra sprey şişe içine demlenen çay alınır. Çayın şişe içinde soğuması beklenmelidir. Bu karışım banyo fayanslarına, küvete, duşa kabine ve duvarlara sıkılır. Yarım saat boyunca bekletildikten sonra su ile banyo yıkanır. Su ile yıkanma olanağı bulunmuyorsa ıslak bezle durulama işlemi yapılması gerekmektedir. Özellikle fayansların parlaması konusunda oldukça önemli adımların elde edilmesini sağlar. Bu karışım ayrıca çam olan duşa kabinin çamlarının temizlenmesi adına oldukça faydalıdır.

Banyo Temizliğinde Zaman Kazandıran İpucu

Musluklar, ayna, dolap içleri ve duşakabini sadece sirke ile temizleyebilirsiniz. Klozeti ise sirke ve karbonat karışımıyla temizleyebilirsiniz. Dilerseniz eşit miktarda sirke ve Arap sabununu karıştırarak krem temizleyici elde edersiniz. Bu krem temizleyici ile ayna hariç tüm banyoyu temizleyebilirsiniz.

Eski Lekeleri Çıkarma

Tuvalet ve banyoda bulunan eski lekelerden kurtulmak adına umutsuz ola kişiler kesinlikle aşağıda bulunan işlemleri yapmalıdır.

Özellikle doğal bulaşık deterjanı alınır.

Bir adet sprey şişe temin edilir.

Sprey şişe içinde elma sirkesi yarıya kadar doldurulur.

Ardından birkaç damla bulaşık deterjanı eklenir ve üzerine su eklemesi yapılır.

Sünger üzerine sıkılan bu karışım fayansların aralarının temizliği, duşakabin temizliği ve yer temizliği için kullanılır.

Özellikle eski olan ve güçlü lekelerin çıkarılması adına kirli alanlara sıkılır.

40 dakika kadar bekletildikten sonra silinmelidir.

Tuvalet temizliğinde kullanımı yapılacaksa sıkılan karışım 40 dakika bekletilir.

Ardından tuvalet ılık su yardımıyla yıkanır.

Banyo hangi deterjanla temizlenmeli? Tuvalet banyo temizliği püf noktaları

Banyo temizliği için en iyi deterjan- Banyo temizliği malzemeleri

Aslında tüm banyo temizliği sirke ile yapılabilir. Musluklar, ayna, dolap içleri ve duşakabini sadece sirke ile temizleyebilirsiniz. Klozeti ise sirke ve karbonat karışımıyla temizleyebilirsiniz. Dilerseniz eşit miktarda sirke ve Arap sabununu karıştırarak krem temizleyici elde edersiniz.

Derinlemesine banyo temizliği:Sirke ve ılık su ile temizliği kesinlikle unutmayın. Banyo pompanızı temiz tutun: Banyo pompası bakterilerin ve mikropların en fazla oluştuğu gereçlerden biridir. Önce tuvalet sifonunu çekerek pompayı orada ıslatın. Ardından bulaşık deterjanı ve çamaşır suyunu tuvalete dökün ve pompayı burada temizleyin.