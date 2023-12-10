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Sağlık Mutfağınızda varsa bir saniye düşünmeden çöpe atın! Öyle zararlı ki…
Sağlık

Mutfağınızda varsa bir saniye düşünmeden çöpe atın! Öyle zararlı ki…

Yeniakit Publisher
2023-12-10 12:03:00 -
Mutfağınızda varsa bir saniye düşünmeden çöpe atın! Öyle zararlı ki…

Mutfaklarda bazı gıdalar bizler farkında bile olmadan sağlığımızı tehlikeye atmaya devam ediyor. Yemeklerde kullanılan bazı hazır ürünlerin içerisindeki etken maddelerin insan sağlığı açısından ne kadar tehlikeli olduğu yapılan araştırmalar ile ortaya konuluyor.

Mutfaklarda yemek hazırlarken kullanılan bazı yan ürünlerin ne kadar sağlıksız olduğu yapılan araştırmalar ile ortaya konuldu. hemen her yemekte kullandığımız bu yan ürünlerin paketli olması ve içerisinde birden fazla kimyasal etken madde barınması nedeni ile tüketiminden kaçınmak gerekiyor. 

Mutfaklarda sıklıkla kullanılan bir paketli ürün üzerinde uzmanlar tarafından yapılan çalışmalar insan sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini ortaya koydu. Bu ürünü kullandığımız zaman ortaya çıkan tehlikeler arasında kalp ritmini bozması ve kalp krizine neden olması gibi ciddi sonuçlar doğuran durumlar da bulunuyor. İşte tüketiminden bir an önce kaçılması gereken o gıda:

Pirinç pilavından çorbaya ve makarnaya kadar pek çok yemekte kullanılan tatlandırıcılar olan bulyonların bir an önce çöpe atılması gerektiği yapılan araştırmalar ile öğrenilmiş oldu. Özellikle tavuk suyu yerine daha pratik olması ile kullanımı yaygın olan bulyonların içerdiği bir etken madde insan sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor. 

Mono sodyum glutamat olarak adlandırılan ve halk arasında Çin tuzu olarak bilinen bu etken madde bulyonların içerisinde yüksek miktarda bulunuyor. Mono sodyum glutamat ilerleyen yaşlarda Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırıyor. Aynı zamanda nefes alıp vermede zorluğa neden olan bu madde yağ ve tuz oranı yüksek olduğundan kap damarlarında tıkanıklığa ve yüksek kolesterole neden oluyor. 

Mono sodyum glutamat içeren bulyonlar selenyum ve bakır gibi önemli mineraller açısından zayıf içeriğe sahip olmasıyla da sağlığımızı tehlikeye atıyor. Çok yüksek miktarlarda tuz içeren tavuk ve et bulyonlar merkezi sinir sistemini etkileyerek Parkinson ve epilepsi gibi hastalıklara yol açıyor. İnsülin artışını tetikleyen bulyonlar obeziteye ve şeker hastalığına sebep oluyor. Bu nedenle et ve tavuk sularını doğal şekilde kullanmak çok daha sağlıklı olarak biliniyor. 
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