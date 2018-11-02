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Mutfağın dar olanı, elbette bezdirir hanımı

Ortalama evlerin vazgeçilmezi küçük mutfaklar, çoğu zaman ihtiyacınızı karşılamak konusunda yetersiz kalır.

02 Kasım 2018 Cuma 19:07
Mutfağın dar olanı, elbette bezdirir hanımı

Mutfak küçüldükçe, sıkıntı büyür. Kadın mutsuz olur. Bezginleşir. Yaptığı işten zevk almaz. Bu mutsuzluğu eşinden, çocuklarından gizleyemez. İster istemez, hatta farkında bile olmadan onlara yansıtır.

Ancak küçük, dar ya da kullanışsız bir düzene sahip mutfaklar da, doğru planlama ve detaylar ile daha verimli kullanılabilir.

Mesela;

Bazı üreticiler maksimum yer kazanmak için, tek bir ünite veya dolaptan oluşan entegre mutfaklar üretiyor. Buzdolabı, lavabo, ocak ve fırının dolapla bir arada bulunduğu bu tarz çözümler tercih edilebilir.

Uzatılabilen ya da gömme ek yapraklarının açılmasıyla büyüyen masalar olabilir.

Eğer yemek yediğiniz kısım, çok amaçlı olarak kullandığınız bir alanın parçasıysa, yemek saatleri arasında bu kısmı çalışma alanı olarak da değerlendirebilirsiniz.

Uzun, dar mutfaklar ya da bir duvar boyunca uzanan mutfak bölümleri için en uygun yerleşim, tek sıra mutfak planıdır.

Çekilen veya katlanan eşyalar ile dar alanlardan çok daha fazla yararlanılabilir. Örneğin kısa bir tezgah alanınız varsa, çekilip uzatılan bir tezgah, çalışma veriminizi arttırır. Katlanır bir masa, küçük bir mutfakta yemek yemenize olanak verir.

Mutfak ünitelerinin iç kısımlarını, size saklama alanı sağlayacak çekmece gözleri, raflar, kaplar ve diğer aksesuarlarla kendinize göre düzenleyin. Köşelere yerleştireceğiniz döner raflar, ölü alanları kullanmanızı sağlar.

Yüzey ve döşemelerde sade ve yumuşak stilleri tercih edin. Beyaz ve nötr tonlar ile cam, seramik, paslanmaz çelik gibi yansıtıcı materyaller, alanı olduğundan daha geniş gösterir.

Kapıları ve bazı duvarları (kolonları değil!) kaldırarak, evinizin geri kalan kısmıyla bir bütünlük oluşturan bağımsız bir mutfak ünitesini kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Sıva altı ışıkları gibi gömme veya monte edilmiş tarzda ışıklar, küçük mekanlarda çok daha hoş etkiler yapar.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 19:07
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