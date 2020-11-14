Mütercimler hakim karşısında

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya, sanık Erol Mütercimler 4 avukatıyla katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve İlim Yayma Cemiyeti ile KADEM’in de aralarında bulunduğu 9 müştekiyi ise avukatları temsil etti. Mütercimler ifadesinde bir kasıt olmadığını savunarak, “Huzurunuzda bu cümlemden ötürü üzülen insanlardan tekrar özül diliyorum.” ifadelerini kullandı.