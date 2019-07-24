Mütedeyyin kesim de takip ediyor... RTÜK Netflix’e karşı uyanık olsun!
Eşcinsellik propagandası ve İslamofobi unsurları içeren filmleri bünyesinde barındıran Netflix’e karşı uyaran Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, RTÜK’ün uyanık olması gerektiğini vurguladı.24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:23
yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemdeki önemli gelişmeler masaya yatırıldı. Yüz binlerce abonesi olan ve Müslüman kesimin de takip ettiği Netflix platformunun bünyesindeki eşcinselliği öven ve İslamofobi unsurları taşıyan filmlerin de konuşulduğu programda, Karahasanoğlu RTÜK’ün uyanık olması gerektiğini söyledi.
Netflix İslamofobiyi körüklüyor
Programın ilgili bölümü şu şekilde:
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