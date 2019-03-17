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Müteahhitlerin gözü Libya ve Irak yol haritasında

TMB Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün:- "Libya'da Türk firmalarının yarım kalan projelerinin tutarı 19 milyar dolar"- "Müteahhitlerimiz, sorunlara rağmen Libya'ya dönmek ve kaldıkları yerden işlerine devam etmek istiyor"- "Türkiye'nin Ortadoğu'daki en büyük pazarı olan Irak'ta barış ve istikrar ortamının yeniden sağlanmasının büyük önem taşıyor"

17 Mart 2019 Pazar 11:02
Müteahhitlerin gözü Libya ve Irak yol haritasında

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Türk inşaat firmalarının Libya ve Irak'ta yarım kalan projelerinin devamına yönelik çalışmalar sürerken, müteahhitlerin gözü bu hafta sonuncusu gerçekleştirilecek Türk-Libya Ortak Çalışma Grubu toplantısına çevrildi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk müteahhitlerin 1972'de yurt dışında faaliyete başladıkları ilk ülkenin Libya olduğunu ifade etti.

Libya'nın toplam 28,9 milyar dolar proje bedeliyle Türk müteahhitlerin en fazla iş üstlendiği üçüncü ülke olduğuna dikkati çeken Yenigün, şöyle konuştu:

"Libya'da 2011'de başlayan iç karışıklıklar, ülkede büyük müteahhitlik ve taahhüt projelerini yürüten Türk firmalarını olumsuz etkiledi. Libya'da Türk firmalarının yarım kalan projelerinin tutarı 19 milyar dolar. Firmalarımızın, tahsil edilmemiş hak ediş alacakları 1 milyar dolar, teminat tutarı 1,7 milyar dolar, makine, ekipman gibi envanter ile diğer zararlar toplamı ise 1,3 milyar dolar civarındadır. Halen firmalarımızca teminat mektupları için yılda 50 milyon dolar komisyon ödeniyor. Müteahhitlerimiz, tüm sorunlara rağmen Libya'ya dönmek ve kaldıkları yerden işlerine devam etmek istiyor. Libya'da yarım kalmış projelerimiz ve alacaklarımız konusuna çözüm getirilmesi amacıyla iki ülke arasında birliğimizin de içinde yer aldığı bir ortak çalışma grubu oluşturuldu."

- Libya'da çözüm için 4 maddelik öneri

Söz konusu çalışma grubunun ilk toplantısını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi'nin katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Yenigün, grubun sorunların çözümü için bir yol haritası ortaya koymak üzere üç ay içinde çalışmalarını tamamlamasına karar verildiğini aktardı.

Yenigün, bunun önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, ortak çalışma grubunun son toplantısının 20-21 Mart tarihlerinde Trablus'ta yapılacağını söyledi.

TMB olarak Libya'da çözüm için 4 maddelik önerileri bulunduğunu dile getiren Yenigün, şöyle devam etti:

"Öncelikle Libya'da firmalarımız tarafından yürütülen yarım kalmış projelerden hangilerine devam edileceği hususlarına Libya makamlarınca açıklık getirilmesi gerekiyor. Libya tarafının ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda sürmesi istenmeyen projelerin, sözleşme şartları ve uluslararası hukuk çerçevesinde firmalarımızın haklarının korunmasına özen gösterilerek sonlandırılması büyük önem taşıyor. Birikmiş hak edişler, teminat mektubu komisyonları, makine, ekipman, araç zarar ve ziyanları, şantiyelerdeki güvenlik giderleri gibi ödemelerin tazmini ile fiyat farkı uygulaması konusunda atılacak adımlar, faaliyet gösterilecek alanlarda Libya tarafınca gerekli güvenliğin sağlanması işlere yeniden başlanabilmesi için önem arz ediyor. Oluşturulacak yol haritasının uygulama aşaması da yakından takip edilmeli ve gerekli mekanizmalar kurulmalı."

- "Irak'ta yeni dönem umut veriyor"

Son dönemde Irak'ta güvenlik sorunlarının artması ve hak ediş ödemelerinin yapılamaması gibi nedenlerle Türk firmaların ülkedeki işlerini durdurduğuna da değinen Yenigün, "Türkiye'nin geçmişte Ortadoğu'daki en büyük pazarı olan Irak'ta barış ve istikrar ortamının yeniden sağlanmasının büyük önem taşıyor." dedi.

Türk müteahhitlerinin bugüne kadar Irak'ta 25,7 milyar dolar tutarında proje üstlendiğine işaret eden Yenigün, müteahhitlerin komşu ülkedeki işlerinden doğan yaklaşık 800 milyon dolar alacağı bulunduğu bilgisini verdi.

Yenigün, Irak'ın yeniden imarı ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi yönünde olumlu bir dönemin başlangıcının sinyallerinin verildiğini dile getirdi. Bu çerçevede "ülkede birikmiş alacakların ödenmesi ve mevcut projelerin tamamlamasının da mümkün olabileceği" değerlendirmesinde bulunan Yenigün, bunun için Irak ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Irak için yeni bir eylem planın hazırlanacağını belirten Yenigün, birlik olarak, yakın zamanda Ticaret Bakanlığı ile bu ülkeye ziyaret gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:02
  1. Irak
  2. Libya
  3. Mithat Yenigün
  4. Türkiye Müteahhitler Birliği

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