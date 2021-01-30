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Yaşam Mutasyonlu virüsü hangi illerde görüldü?
Yaşam

Mutasyonlu virüsü hangi illerde görüldü?

Mutasyonlu virüs hakkında meraklı arayış başladı. Son dakika haberleri arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları milyonlarca vatandaşı arayışa geçirdi. Mutasyonlu virüs nedir? Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü, belirtileri belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 19:20:00 -
Mutasyonlu virüsü hangi illerde görüldü?

Mutasyon ne demek, mutasyon virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, mutasyon tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Türkiye'de de mutasyonlu virüs görüldü.

Mutasyonlu virüsü hangi illerde görüldü?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde yer alan bilgilere göre mutasyon; bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik. RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

Bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelere denilen Mutasyon genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant denir.

Türkiye'ye İngiltere'den gelen mutasyonlu koronavirüs hastası 15 kişiden birinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde karantina altına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İngiltere’den hava yolu ile gelen bir kişide havalimanında yapılan tarama testi sonrasında mutasyona uğramış koronavirüs çıktığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir’in Edremit ilçesindeki evinde karantina altına alındı. Mutasyona uğramış koronavirüs taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişide semptomların hafif olduğu, evinde karantina altında tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karantina altına alınan evde yaşayan diğer kişilerin yapılan testlerinin ise negatif çıktı.

 

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