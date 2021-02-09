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Sağlık Mutasyona karşı tek maska mi çift maske mi takmak lazım?
Sağlık

Mutasyona karşı tek maska mi çift maske mi takmak lazım?

Hastalıktan korunmak için çift maske mi kullanılmalı? Koronavirüs salgınının sona ermesi tüm dünyanın en büyük arzusu. Bir yandan aşılama çalışmaları sürerken bir yandan da mutasyonla ilgili gelişmeler geliyor. Türkiye’de de Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya mutasyonlarına rastlanıldı. Uzmanlar mutasyonun daha hızlı bulaştığını ifade ediyor. Peki, mutasyonlu virüse karşı çift maske mi kullanmak gerekiyor. Mutasyonlu virüs maskeden geçer mi? Mutasyona karşı çift maske mi takılmalı?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 09:19:00 -
Mutasyona karşı tek maska mi çift maske mi takmak lazım?

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını halen şiddetini sürdürüyor. Aşılama çalışmaları sürerken ortaya çıkan yeni mutasyonlar salgında rakamların yükselmesine yol açtı. Güney Afrika, Brezilya ve İngiltere mutasyonlarının daha bulaşıcı olduğu ve havada asılı kaldığı belirtiliyor. Peki, tek maske mi çift maske mi kullanılmalı?

Mutasyona karşı tek maska mi çift maske mi takmak lazım?

Konu hakkında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, önemli açıklamalarda bulundu. Özlü, “Bu virüs daha da kolay bulaşıyor. Hava yolu ile bulaştığı yönündeki kanaat giderek artıyor. Sadece damlacık yolu ile değil havada asılı kalan damlacık çekirdeklerinin de solunması ile de akciğerlere ulaşabileceği yönünde bulgular var. Daha dikkatli olmak lazım. Maske konusunda daha da titizlenmek gerekiyor. Maskenin yüze doğru oturması lazım. Özellikle burun üzerindeki tel kısmını burnumuza göre ayarlayıp kenar kısımlarından havanın kaçmasını engellemek gerekiyor. Maskenin sık sık değiştirilmesi gerekiyor. Aynı maskeyi defalarca kullanmamak lazım. Çift maske kullanımı gündemde ama maskenizi eğer usulüne uygun kullanıyorsanız ve etrafınızdaki herkeste maskeli ise tek maske sizi büyük oranda korur. Diğer insanlar maske takmıyorsa ve mesafeyi korumakta zorlanıyorsanız ikinci maskeyi takmak daha doğru olacaktır" dedi.

 

 

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