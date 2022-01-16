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Kadın - Aile Mutancana tarifi, nasıl yapılır? Osmanlı saray mutfağından...
Kadın - Aile

Mutancana tarifi, nasıl yapılır? Osmanlı saray mutfağından...

Mutancana özellikle 15’inci ve 16’ncı yüzyıllarda Osmanlı saray mutfağında çok sık karşımıza çıkan nefis bir et yemeği.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 15:50:00 - 2022-01-16 16:24:05
Mutancana tarifi, nasıl yapılır? Osmanlı saray mutfağından...

Osmanlı saray mutfağından. Günümüzde “Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemek” olarak da bilinen mutancana etin yanı sıra bal, tarçın gibi malzemeler de içeriyor.

Mutancana tarifi, nasıl yapılır? 

Yapımı için malzemeler

  • 300 gram kuzu kuşbaşı
  • 1,5 yemek kaşığı tereyağı
  • 10 adet arpacık soğan
  • 1 tatlı kaşığı un
  • 1 su bardağı ılık su
  • 2 yemek kaşığı kuru üzüm  (bulabilirseniz rezaki cinsi)
  • 2-3 adet kuru kayısı
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 2 yemek kaşığı çiğ badem
  • 2 adet kuru incir
  • Tuz

Mutancana tarifi nasıl yapılır?

Bademleri 5 dakika kadar haşlayıp kabuklarını soyun ve kenara alın. Tereyağının 1 yemek kaşığı kadarını tencerede eritip üzerine etleri ekleyin. Suyunu salıp çekene kadar kavurduğunuz etlere arpacık soğanları ekleyip kavurmaya devam edin. Birkaç dakika sonra unu ekleyip unla da hafifçe kavurduktan sonra suyu ilave edip etleri yumuşamaya başlayana kadarBu sırada kayısıları irice doğrayın. Pişen ete, bal, kayısı, kuru üzüm ve tuz ekleyin. 5 dakika daha pişirdikten sonra bademleri de ilave edin. Kapağını kapatıp etler iyice yumuşayana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Servis etmeye yakın inciri ince ince doğrayın. Kalan tereyağını bir tavada eritip incirleri yağda çevirin. Etleri meyvelerle birlikte servis tabağına alın. Üzerine tereyağında kavrulmuş incir parçalarını da ekleyip servis edin. Afiyet olsun.

 

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